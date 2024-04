Zwei Jahre nach Tod: Anne Heches Unfallhaus wird verkauft

Fast zwei Jahre ist es her, dass Anne Heche (✝53) in ein Haus raste und wenige Tage später an den gravierenden Verletzungen verstarb. Das Gebäude des Unfalls, das sich in Los Angeles im beliebten Stadtteil Venice befindet, wurde in den vergangenen Monaten umfassend renoviert. Wie TMZ berichtet, wollen es die Besitzer Jennifer und John Durand nun verkaufen: Für etwa 1,499 Millionen US-Dollar (rund 1,402 Millionen Euro) brachten sie es im Februar dieses Jahres ursprünglich auf den Markt. Mittlerweile ist der Preis für das Haus mit drei Schlafzimmern und drei Bädern zweimal gesunken und liegt aktuell bei 1,35 Millionen US-Dollar (etwa 1,26 Millionen Euro).

Die Hausbesitzer stellten nach dem Unfall verschiedene Forderungen an den Nachlass der Verstorbenen. Sie verlangten zwei Millionen US-Dollar für die durch den Crash verursachten Schäden. Sie waren aber nicht die Einzigen, denen der Verwalter des Erbes, Annes Sohn Homer Laffoon (22), noch Geld schuldet. Laut People meldeten sich sieben Parteien, die Nachlassforderungen stellten. Insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar soll der 20-Jährige begleichen. Doch trotz des Erbes soll er die Summer aktuell nicht bezahlen können. Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die TMZ vorliegen.

Warum Anne im August 2022 in das Haus fuhr, wurde lange untersucht. So stand zur Debatte, ob die "Donnie Brasco"-Darstellerin zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogen stand. Der toxikologische Bericht bewies aber das Gegenteil. "Es gab keine Hinweise auf eine Beeinträchtigung durch illegale Substanzen zum Zeitpunkt des Unfalls", hieß es in den Dokumenten, wie The Wrap berichtete. Dennoch wurden andere Substanzen in ihrem Körper nachgewiesen, die auf früheren Kokain- und Marihuana-Konsum hinweisen.

Getty Images Anne Heche und ihr Sohn Homer im November 2021

Getty Images Anne Heche im Februar 2020

