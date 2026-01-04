Krabbeltiere sind für Dschungel-Ariel der absolute Albtraum

Das Dschungelcamp steht vor der Tür und in diesem Jahr ist auch Ariel mit dabei. Aber ist die Show im australischen Urwald überhaupt das Richtige für die Reality-Bekanntheit? Denn im Bild-Interview verrät sie jetzt, dass ihr eigentlich alles im Dschungel Angst macht. "Ich finde kleine und große Tiere ganz schlimm. Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Kakerlaken finde ich ganz schlimm", meint Ariel ehrlich. Davon warten im Busch allerdings jede Menge auf sie. Ans Aufgeben denkt sie aber längst nicht. Sie sei eine Kämpferin: "Abbrechen kommt für mich gar nicht infrage. Ich bin ein Gewinner-Typ und habe ein zu großes Ego, um die Prüfungen abzubrechen."

Aber nicht nur die Kriechtiere, die im Dschungelcamp auf Ariel warten, könnten für sie zum Problem werden. Mindestens genauso schwierig findet die Mutter einer Tochter die Mitcamper, unter denen die ein oder andere Bombe explodieren könnte. "Meine größte Angst ist, dass mich jemand triggert. Dass ich so viel Wut in mir habe, dass ich alles an Energie für eine Person verschwende", meint sie. Auf den ersten Blick scheint sie aber mit keinem ihrer Mitstreiter ein ernstes Problem zu haben. Das kann sich unter den extremen Umständen im Dschungel aber ganz schnell ändern.

Im Dschungel ist Ariel aber längst nicht die Einzige, die mit Ängsten kämpft. Auch für Mirja du Mont (49) wird die Zeit am Lagerfeuer, umgeben von dichtem Urwald und Krabbeltierchen, eine echte Herausforderung. Die Schauspielerin leidet nämlich seit 2018 unter Angststörungen. Im Gespräch mit Bild verriet sie, dass sie deshalb mehrere Jahre mit starkem Schwindel und sogar Hörverlust auf einem Ohr litt. Zu dem Zeitpunkt wurden schon alltägliche Dinge, wie Autofahren oder Einkaufen, zur Hürde. Dennoch will sie sich in Australien nicht unterkriegen lassen: "Ich hoffe, dass ich ein Mutmacher bin, wenn ich nicht gleich an Tag eins aufgebe."

RTL Ariel, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026

RTL / Hintergrund KI-generiert Mirja du Mont, Dschungelcamp-Kandidatin 2026