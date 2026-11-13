"Dune" vor "Avengers"? Fans sind gegen Florences Kinotipp

Florence Pugh (30) hat eine deutliche Empfehlung für den einzigartigen Kinodezember 2026: Laut ihrem Watchplan sollten sich Fans zunächst "Dune: Part Three" und danach "Avengers: Doomsday" ansehen. Das Besondere: Die Schauspielerin ist die einzige Darstellerin, die in beiden Blockbustern mitwirkt. In Deutschland starten die Filme am 17. beziehungsweise 16. Dezember, während sie in den USA sogar am selben Tag erscheinen. Der zeitgleiche US-Kinostart der beiden Großproduktionen wird bereits als "Dunesday" gehandelt. Im Interview mit Elle erklärte Florence ihre Idee: "Schaut zuerst 'Dune'. Geht etwas essen, lasst den Film auf euch wirken, unterhaltet euch darüber, nehmt ihn auseinander, sprecht darüber – vielleicht nehmt ihr euch den Abend frei, um darüber zu reden. Am nächsten Tag schaut ihr euch dann 'Avengers' an oder am Abend. Ich weiß nicht, schaut euch einfach beide an. Das wäre großartig. Und sagt mir anschließend, was ihr davon haltet."

Dabei steht für den Marvelstar vor allem das gemeinsame Filmerlebnis im Vordergrund. Das Publikum soll beide Werke auf der großen Leinwand sehen und sich für "Dune: Part Three" genügend Zeit nehmen. Auf Reddit widersprechen zahlreiche Marvelanhänger der Idee der Schauspielerin. Ihr Hauptargument ist die Spoilergefahr rund um "Avengers: Doomsday". Wer den Film nicht direkt sieht, könnte demnach schon vor dem eigenen Kinobesuch von wichtigen Plottwists erfahren. Vor allem bei dem Marvelgroßereignis rechnen die Fans offenbar mit Überraschungen jeglicher Art. Die Handlung von "Dune: Part Three" ist dagegen theoretisch bereits seit dem Erscheinen der literarischen Vorlage im Jahr 1969 bekannt.

Dass die Filmfans Marvel bevorzugen, zeigt sich auch beim bisherigen Ticketvorverkauf. So soll der Marvelfilm bislang etwa 3,2- bis viermal so viele Karten verkauft haben wie "Dune: Part Three". Bei einem anderen Punkt führt jedoch das Science-Fiction-Epos: Der Film soll sich nahezu sämtliche IMAX-Leinwände gesichert haben. Schon eine Woche zuvor hatte es Neuigkeiten gegeben, die für die Planung des doppelten Kinobesuchs interessant waren: Das Irish Film Classification Office (IFCO) hatte "Dune: Part Three" mit rund 151 Minuten gelistet. Damit fiel das Finale von Denis Villeneuve (59) kürzer aus als seine beiden Vorgänger.

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Getty Images Florence Pugh bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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