Marvels neuer Kinofilm "Avengers: Doomsday" sorgt bereits vor seinem deutschen Kinostart am 16. Dezember für Gesprächsstoff. Die US-amerikanische Motion Picture Association hat den fünften "Avengers"-Film zwar mit PG-13 eingestuft – wie die meisten Filme des Marvel Cinematic Universe. In der Begründung findet sich jedoch eine Besonderheit, die es bei einem MCU-Film mit dieser Altersfreigabe bislang nicht gegeben haben soll: Die Organisation führt "Gewalt/Action, blutige Bilder und Sprache" als Gründe für die Einstufung an. Dass Blut dabei ausdrücklich erwähnt wird, könnte laut dem Portal Filmstarts darauf hindeuten, dass die Action härter ausfällt als in den bisherigen "Avengers"-Filmen.

Ein Vergleich mit früheren Freigaben zeigt, wie ungewöhnlich dieser Zusatz ist. Auch Filme wie "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame" oder "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" hatten teilweise sehr düstere Szenen. In den damaligen US-Begründungen war jedoch lediglich allgemein von Gewalt, Action oder verstörenden Bildern die Rede. Blutige Szenen wurden nicht ausdrücklich erwähnt. Der neue Hinweis könnte zwar auf besonders harte Momente hindeuten. Dass "Avengers: Doomsday" deshalb automatisch der brutalste Film der Reihe wird, ist damit aber nicht gesagt. Bereits einzelne blutige Sequenzen können ausreichen, damit die Prüfer diesen zusätzlichen Punkt in ihrer Begründung aufführen. An der Altersfreigabe selbst ändert sich durch den Vermerk nichts: Der Film bleibt bei PG-13. Familien können den Blockbuster in den USA also weiterhin gemeinsam im Kino sehen. Wie die deutsche FSK den Film einstufen wird, ist noch offen. Aus der amerikanischen Bewertung lassen sich dazu keine verlässlichen Rückschlüsse ziehen.

Für Robert Downey Junior (61) bedeutet der neue Film einen auffälligen Seitenwechsel innerhalb des Marvel-Universums. Jahrelang verkörperte der Schauspieler mit Iron Man einen der bekanntesten Helden des Franchises. Nun kehrt er ausgerechnet als Gegenspieler Doctor Doom zurück. Zum bislang härtesten Marvel-Film wird "Avengers: Doomsday" trotz des besonderen Warnhinweises allerdings nicht. Deutlich härter ist laut Filmstarts Deadpool & Wolverine mit Ryan Reynolds (50) und Hugh Jackman (58). Der Film erhielt 2024 von der Motion Picture Association das deutlich strengere R-Rating, das sich an ein erwachsenes Publikum richtet. Als Gründe führte die Organisation unter anderem "starke blutige Gewalt" und "Gore" an. Lange auf die nächste Fortsetzung warten müssen die Fans nach dem Kinostart im Dezember nicht: Bereits ein Jahr nach "Avengers: Doomsday" soll mit "Avengers: Secret Wars" der sechste Teil der Reihe folgen. Dieser ist zugleich als großer Abschluss der Multiversums-Saga geplant.

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Disney Ryan Reynolds und Hugh Jackman in "Deadpool & Wolverine"

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