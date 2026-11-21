Sieben Jahre nach seinem ursprünglichen Kinostart erlebt "Avengers: Endgame" ein beeindruckendes Comeback, diesmal auf dem heimischen Bildschirm. Die erweiterte Fassung des Marvel-Blockbusters mit dem Titel "Avengers Endgame: Encore" belegt derzeit in 74 Ländern Platz eins der Disney+-Charts. Das geht aus Daten von FlixPatrol hervor, einem Portal, das sich auf die Auswertung von Streamingzahlen spezialisiert hat. Die Neuauflage enthält zusätzliche Szenen, die in der ursprünglichen Kinoversion nicht zu sehen waren. Ende September flimmerte sie außerdem schon einmal über die große Leinwand. Jetzt holen sich offenbar zahlreiche Marvel-Fans das frühere Avengers-Abenteuer in die eigenen vier Wände, um sich auf das nächste Kapitel einzustimmen. "Avengers: Doomsday" soll nämlich am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos starten. Bis dahin bleibt also genug Zeit, um noch einmal mit den Superhelden zu fiebern und die eine oder andere Taschentuchpackung zu verbrauchen.

Auch an den Kinokassen hat sich das Comeback gelohnt. Durch die Wiederaufführung ist das weltweite Gesamteinspiel von "Avengers: Endgame" auf rund 2,943 Milliarden US-Dollar geklettert. Damit überholte der Marvel-Streifen erneut James Camerons (72) "Avatar – Aufbruch nach Pandora". Inhaltlich bildet "Endgame" einen wichtigen Anknüpfungspunkt für den kommenden MCU-Blockbuster. In dem Film schließen sich unter anderem Iron Man, Captain America, Captain Marvel und Ant-Man zusammen, um gegen den übermächtigen Thanos anzutreten. Ihr Ziel ist es, die Auslöschung der Hälfte allen Lebens rückgängig zu machen, die der Bösewicht mit einem Fingerschnipsen verursacht hatte. Genau hier knüpft der kommende MCU-Blockbuster an. Der große Andrang bei Disney+ zeigt nun, dass die Geschichte auch sieben Jahre nach ihrem ersten Kinostart gefragt ist.

Unter dem Titel "Avengers Endgame: Encore" war die Neuauflage am 25. September 2026 in ausgewählten Kinos angelaufen. Fans konnten den Film dabei unter anderem im IMAX-Format sehen. Außerdem wurde er in Sälen gezeigt, die über die Premiumzertifizierung Infinity-Vision verfügen. Für eingefleischte Marvel-Anhänger gab es zudem einen besonderen Anreiz, sich ein Ticket zu sichern. Bei ausgewählten Sondervorführungen wurde bereits eine Vorschau auf "Avengers: Doomsday" gezeigt, und das Monate vor dem regulären Kinostart. Auf diese Weise verknüpft Marvel die Rückkehr des großen Thanos-Finales direkt mit dem Countdown für das nächste Avengers-Kapitel. Wer im Kino einen Blick auf das neue Abenteuer werfen konnte, wurde damit gleich doppelt bedient: erst mit einem alten Bekannten, dann mit einem Vorgeschmack auf das, was im Dezember auf die Zuschauer zukommt.

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Getty Images Kevin Feige, Chris Hemsworth, Chris Evans, Robert Downey Jr. u.a. in LA im April 2019

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Getty Images Panel der Marvel Studios für "Avengers: Doomsday" 2024 in San Diego

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