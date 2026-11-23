Robert Pattinson (40) ist derzeit als neuer James-Bond-Darsteller in aller Munde. Doch nicht nur beruflich sorgt der britische Schauspieler für Gesprächsstoff, auch sein Liebesleben ist alles andere als langweilig. Bevor er mit Suki Waterhouse (34) sein heutiges Familienglück fand, war er mit einigen bekannten Frauen liiert. Seine erste große Liebe, die öffentlich bekannt wurde, hieß Nina Schubert. Die beiden kannten sich bereits seit ihrer Jugend in London: Sie wohnten in der Nachbarschaft und besuchten dieselbe Schauspielschule. Von 2003 bis 2006 waren sie ein Paar. Die Beziehung zu Nina zerbrach, als Robert nach seiner Rolle in "Harry Potter und der Feuerkelch" nach Hollywood ging, um dort seine Karriere voranzutreiben. Freundschaftlich verbunden blieben die beiden trotzdem. Später funkte es dann am Set der Twilight-Reihe zwischen Robert und seiner Filmpartnerin Kristen Stewart (36). Mit ihr hielt der Schauspieler die Liebe anfangs aus der Öffentlichkeit heraus. Später zogen die beiden zusammen und sollen sogar über eine Verlobung nachgedacht haben.

Im Juli 2012 folgte jedoch der Schock: Fotos zeigten Kristen beim Kuss mit dem verheirateten Regisseur Rupert Sanders (55), unter dessen Leitung sie "Snow White and the Huntsman" gedreht hatte. Im Oktober 2012 versöhnte sich das Paar zwar kurzzeitig, im Mai 2013 folgte dann aber die endgültige Trennung. Nach dem Liebes-Aus im Jahr 2013 kam die Musikerin FKA Twigs (38) in sein Leben, mit der er von 2014 bis 2017 zusammen war. Ab Anfang 2015 waren sie sogar heimlich verlobt. In "The Howard Stern Show" antwortete er später auf die Frage danach: "Ja, irgendwie schon." Im Oktober 2017 war jedoch auch diese Partnerschaft Geschichte. Als Gründe galten volle Terminkalender und die häufige räumliche Trennung. FKA Twigs berichtete später außerdem von rassistischen Anfeindungen durch Teile seiner Fangemeinde.

Seit 2018 ist Suki Waterhouse nun die Frau an seiner Seite. Ende 2023 verlobte sich das Paar, im März 2024 kam die gemeinsame Tochter zur Welt. Aus dieser Beziehung machte Robert lange ein Geheimnis. Rund vier Jahre lang hielten die beiden ihre Liebe weitgehend privat und lebten in London. Erst 2022 zeigten sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf dem roten Teppich. Wie viel ihm die Meinung des Models bedeutet, verriet Robert in der Show "Jimmy Kimmel Live!" am Beispiel von "The Batman". Obwohl Suki laut ihm kein Fan von Superheldenfilmen ist, kamen ihr beim gemeinsamen Anschauen die Tränen. "Ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut. Es war ihre Reaktion, die alles verändert hat", erzählte er. Im November 2023 machte Suki ihre Schwangerschaft beim Corona Capital Festival in Mexiko öffentlich. Die Hochzeit lässt indes weiter auf sich warten: Das Paar konzentriert sich derzeit auf seine Karrieren, die zweijährige Tochter und die Suche nach einem dauerhaften Zuhause. Für die spätere Trauung schwebt dem Paar eine große Feier vor.

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Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

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Getty Images Robert Pattinson und Kristen Stewart bei der "Twilight"-Premiere 2011

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Getty Images Robert Pattinson und FKA Twigs auf der Met Gala 2015