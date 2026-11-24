Glamour, Paläste und royale Termine? Davon war Meghan Markle (45) am Anfang ihrer Karriere noch meilenweit entfernt. Lange bevor sie Herzogin von Sussex wurde, tingelte sie in Hollywood von einem Casting zum nächsten, um als Schauspielerin überhaupt erst einmal Fuß zu fassen. In den 2000er-Jahren sicherte sie sich zunächst kleinere Fernsehrollen, unter anderem in "General Hospital", "Century City" und "CSI: NY" – die große Gage blieb dabei allerdings aus. Zwischen den Terminen zum Vorsprechen hielt sich die heutige Royal deshalb mit diversen Nebenjobs über Wasser. Ab 2006 war sie dann in der zweiten Staffel der Gameshow "Deal or No Deal" zu sehen, allerdings nicht am Ratetisch, sondern als Koffermodel. Im roten Minikleid präsentierte sie dort einen der begehrten Geldkoffer. Wie sie später im Podcast "Archetypes" verriet, hatte sie bei diesem Job durchaus gemischte Gefühle. Den eigentlichen Karriereschub erlebte sie erst 2011: Mit der Rolle der Rachel Zane in der Anwaltsserie Suits wurde Meghan einem breiten Publikum bekannt.

Bis dahin war der Weg allerdings ziemlich steinig. Im Podcast "Aspire with Emma Grede" berichtete Meghan später, wie schwierig die Rollensuche für sie als Schauspielerin mit gemischter Herkunft gewesen sei. Bei Castings sei sie entweder für das klassische "Mädchen von nebenan" infrage gekommen, das meist blond und blauäugig war, oder für Rollen mit einer ganz bestimmten ethnischen Zugehörigkeit. Auch auf ihre Zeit bei "Deal or No Deal" blickt die Zweifachmama nicht nur verklärt zurück. "Es ging ausschließlich um Schönheit und nicht unbedingt um Köpfchen. Ich mochte es nicht, das Gefühl zu haben, gezwungen zu sein, nur auf mein Aussehen reduziert zu werden", erklärte sie. Ganz schlechtreden wollte sie die Tätigkeit aber keineswegs: "Ich war trotzdem wirklich dankbar, als Schauspielerin, die zu Vorsprechen ging, einen Job zu haben, mit dem ich meine Rechnungen bezahlen konnte. Ich hatte ein Einkommen, war Mitglied der Gewerkschaft und hatte eine Krankenversicherung – das war großartig." 2007 legte sie den Koffer schließlich beiseite, um sich voll und ganz auf die Schauspielerei zu fokussieren.

Diese Entscheidung machte sich bezahlt: Mit dem Start von "Suits" im Juni 2011 nahm Meghans Laufbahn so richtig Fahrt auf. Sieben Staffeln lang spielte sie Rachel Zane und entwickelte sich von der Schauspielerin auf Rollensuche zum bekannten Seriengesicht. Sicher fühlte sie sich in ihrem neuen Job anfangs allerdings kaum. "Während der gesamten ersten Staffel von 'Suits' war ich überzeugt, dass ich gefeuert werde", gestand sie im Interview mit Hello!. Auch im Privatleben begann 2011 ein neues Kapitel: Nach langjähriger Beziehung gab Meghan dem Filmproduzenten Trevor Engelson (50) auf Jamaika das Jawort. Das Eheglück hielt allerdings nicht lange. 2013 trennte sich das Paar, ein Jahr später war die Scheidung durch. Ihr ganz eigenes Märchen ließ dann nicht mehr lange auf sich warten: Nach der Verlobung mit Prinz Harry (42) im Jahr 2017 hängte Meghan die Schauspielerei an den Nagel. Im darauffolgenden Jahr läuteten für die beiden die Hochzeitsglocken.

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Getty Images Meghan Markle im August 2010 in Los Angeles

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"

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