Herzogin Meghan (45) findet in diesen turbulenten Tagen vor allem bei einer Person Halt: bei ihrer Mutter Doria Ragland. Nach den schweren Anschuldigungen gegen ihren entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) sollen Mutter und Tochter regelmäßig zum Hörer greifen. Wie das Magazin Closer berichtet, sollen Mutter und Tochter seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe und der Festnahme des Vaters regelmäßig miteinander telefonieren. In ausführlichen Krisengesprächen arbeiten die beiden die belastende Situation demnach gemeinsam auf. Doria soll sich große Sorgen darum machen, wie ihre Tochter mit dem enormen Medienrummel zurechtkommt. Die Telefonate sollen Meghan dabei helfen, diese schwierige Phase zu überstehen. Doria hat laut dem Bericht aber nicht nur die Herzogin im Blick. Auch um ihre Enkelkinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) sorgt sie sich. Die Großmutter wolle ihre Familie konsequent schützen.

Der Grund für den Wirbel: Thomas soll festgenommen worden sein, nachdem Ermittler in zwei von ihm gemieteten Lagerräumen in Los Angeles mutmaßliches Material mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschlagnahmt hatten. Über die Anschuldigungen wurde bislang nicht abschließend entschieden. Für Thomas Markle Sr. gilt die Unschuldsvermutung. Ein Insider bezeichnete die Lage für Meghan und Doria gegenüber Closer als "Albtraum". "Doria ist natürlich sehr besorgt um Meghan und darum, wie sie mit all dem zurechtkommt. Sie standen sich schon immer unglaublich nahe, aber man kann davon ausgehen, dass sie seit Bekanntwerden der Nachricht ständig miteinander sprechen", erklärte die Quelle. Auch das Magazin People berichtet über den engen Kontakt: "Sie haben viel miteinander gesprochen." Es helfe Meghan, mit ihrer Mutter reden zu können. In einer von der BBC verbreiteten Stellungnahme erklärte Meghan: "Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind, und meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde." Weitere Einzelheiten zu den laufenden Ermittlungen oder dem Stand des Verfahrens nannte die Herzogin in ihrem Statement nicht.

Zu ihrem Vater hat Meghan schon seit Langem keinen Kontakt mehr. Sie erklärte, dass der Abstand zu ihm nur einem Zweck gedient habe: dem Schutz ihrer Kinder. Aus diesem Grund hätten auch Archie und Lilibet keinen Kontakt zu ihm. Der Kontakt war allerdings schon vor ihrer Hochzeit mit Harry 2018 abgebrochen. Doria hält sich trotz des großen öffentlichen Interesses weiterhin bedeckt. Zu den schweren Vorwürfen gegen Thomas hat sie sich bislang nicht öffentlich geäußert. Die ehemalige Sozialarbeiterin gilt als äußerst zurückhaltend, wenn es um das Privatleben ihrer Tochter geht. Als Fotografen sie einmal fragten, ob sie Geschichten über Meghan verkaufen würde, soll sie geantwortet haben: "Das ist mein Kind. Also ... ich habe nichts zu sagen." Ein Insider betonte gegenüber Closer, Doria gehe es ausschließlich darum, Meghan sowie Archie und Lilibet zu schützen und ihnen beizustehen. Zugleich wollten Mutter und Tochter dem Bericht zufolge, dass der Fall umfassend aufgeklärt wird und die vollständige Wahrheit ans Licht kommt. Eigene öffentliche Aussagen zu Thomas machte Doria jedoch weiterhin nicht.

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Getty Images Herzogin Meghan und ihre Mutter Doria Ragland im Mai 2018

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Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im Mai 2018

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