Eva Benetatou (34) zieht beim Dating klare Grenzen. In ihrer Instagram-Story sprach die Realitydarstellerin jetzt offen darüber, welche Erfahrungen sie beim Kennenlernen viel Kraft gekostet haben. Auf dem Sofa sitzend erzählte sie ihren Followern, dass unausgesprochene Probleme und plötzliche Funkstille sie früher häufig ins Grübeln gebracht hätten. Ständig darüber nachzudenken, was ihr Gegenüber fühlt oder beschäftigt, sei ihr inzwischen zu anstrengend. Ihre Energie möchte Eva vor allem ihrem Kind widmen, für das sie uneingeschränkt da sein will. Anlass für ihre Überlegungen war ein Beitrag über eine Studie. Beim Lesen habe sie vieles wiedererkannt, das sie selbst beim Dating erlebt habe. Die Beschreibung habe sie dazu gebracht, über diese Situationen und ihre Auswirkungen auf ihren Alltag nachzudenken.

Vor allem wenn ein offensichtlich wichtiges Thema zwischen zwei Menschen steht, aber niemand darüber spricht, beginnt Eva nach eigenen Worten zu grübeln. Sie frage sich dann, ob sie etwas falsch gemacht habe oder was ihr Gegenüber belaste. Dabei könne dessen Stimmung einen ganz anderen Hintergrund haben. Wiederholen sich solche Situationen, möchte Eva das nicht länger mitmachen. "Wenn mir jemand so Kopfschmerzen bereitet. Äh, da bin ich raus, wenn das einmal passiert. Okay, zweimal, dreimal. Das ist mir so viel zu anstrengend", erklärte sie in ihrer Story. Für kleine Befindlichkeiten wolle sie nicht immer wieder Zeit und Nerven aufbringen. Ernsthafte Probleme nehme sie von dieser Kritik ausdrücklich aus. Wie stark sie das belastende Grübeln im Alltag beeinträchtigt, machte sie ebenfalls deutlich: "Es schränkt mich auch in meiner Funktion ein, so zu 100 % da zu sein für mein Kind."

Eva ist derzeit Single und Mutter eines Kindes. Zuletzt versuchte sie trotz ihrer Vorbehalte gegenüber Datingshows noch einmal, vor laufenden Kameras einen Partner zu finden. Bei Love Island VIP zog sie in die Villa ein und ließ sich auf die Suche nach der großen Liebe ein. Seit ihrer Teilnahme an Der Bachelor hatte Eva zuvor bei keiner weiteren Datingshow mitgemacht. Mit ihrem aktuellen Instagram-Update erklärt sie nun, welche Erwartungen sie beim Kennenlernen hat. Was jemanden beschäftigt, soll offen angesprochen werden, damit sie nicht ständig über mögliche Gründe für Schweigen oder Distanz nachdenken muss. Für eine Verbindung, die ihr dauerhaft Kraft raubt, möchte sie keinen Raum mehr schaffen. Ihre Priorität ist dabei klar: Sie will genügend Zeit und Energie für ihr Kind haben und sich von ungeklärten Datingproblemen nicht im Familienalltag einschränken lassen.

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Imago Eva Benetatou bei der Premiere von "Love Island VIP" 2026

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

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