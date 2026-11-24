Micha Klotz (28) und sein Vater Michael Klotz treten derzeit gemeinsam in der Sendung "Prominent verwandt" auf – doch der Ältere der beiden macht sich bei seinen Mitstreiterinnen schnell unbeliebt. Als Michael für ein Spiel einem Team zugeteilt wird, das ansonsten nur aus Frauen besteht, beschwert er sich lautstark. "Ey, das könnt ihr mir doch nicht antun, ich kann doch nicht mit Frauen zusammenspielen", schimpft er in der Show. Dann schwenkt er um und schlägt scherzhaft vor: "So, Mädels, dann müsst ihr mich aber verwöhnen, das wisst ihr schon, oder? Nicht, dass ihr denkt, ihr habt hier einen Kerl und verwöhnt mich nicht. Dann können wir kurz ins Schlafzimmer gehen." Die Frauen des Hauses reagieren auf seine anstößigen Bemerkungen mit Abscheu und Ekel. Besonders Jada Karabas (22) und ihre Mama Daniela Büchner (48) können solches Verhalten nicht gutheißen.

Eine der Frauen fährt Michael unmittelbar mit den Worten an: "Sag mal, hast du 'ne Macke oder was?" Dani verspricht im Einzelinterview: "Bevor ich das mache, stecke ich meinen Kopf in den Pool und komme nicht wieder heraus." Auch Jana-Maria Herz (34) fällt ein unmissverständliches Urteil über seine Aussagen: "Ich finde das widerlich." Während die Stimmung in der Gruppe kippt, versucht Micha die Situation offenbar mit einem Scherz zu entschärfen. "Das wird aber nicht ausgestrahlt", wirft er ein. Jada hält jedoch dagegen, dreht sich zu ihm um und sagt ihm ins Gesicht: "Ich hoffe, es wird ausgestrahlt, damit die mal alle sehen, wie ihr über Frauen redet." Statt sich von seinen Äußerungen zu distanzieren, fragt Michael nur irritiert: "Was war denn daran jetzt schlimm?"

Auch abseits der Gruppeneinteilung sorgt Michael mit abwertenden Aussagen für Ärger. Über Dani lästert er in "Prominent verwandt": "Dani ist einfach eine Zicke und eine Schrulle. Ich wollte ihr eigentlich schon mal sagen: 'Du und einen Mann finden? Unmöglich.' So eine Frau will doch kein Mensch haben, auf keinen Fall. Ich brauche doch keinen Terrier zuhause." Jada ordnet sein Auftreten schließlich als völlig überholtes Macho-Gehabe ein. "Das ist so ein typischer Macho, der denkt, Männer können alles. Wo bist du stehen geblieben? Im 18. Jahrhundert oder was?", kritisiert sie den Kandidaten. Auch die anderen Teilnehmerinnen erklären im Einzelinterview, Michael gehe ihnen "ein bisschen auf den Sack". Michael war jedoch nicht der erste Mann, der mit seinen Kommentaren etwas zu weit gegangen ist – auch sein Sohn und Nico Legat (28) haben an diesem Tag schon einige Sprüche gerissen.

Die neuen Folgen von "Prominent verwandt" sind wöchentlich dienstags ab 0 Uhr auf RTL+ verfügbar.

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RTL / Africa Vumazonke Michael Klotz Sr. und Micha Klotz

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RTL Michael Klotz Sr. und Jada Karabas, "Prominent verwandt" 2026

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