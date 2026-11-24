Für Joseph Zada war die Arbeit an Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping eine echte Kraftprobe. Der heute in den deutschen Kinos startende Film stellte den Schauspieler auch emotional vor große Herausforderungen. In seiner Rolle als junger Haymitch Abernathy musste er wiederholt Todesangst überzeugend verkörpern. In einem Interview mit Kino.de spricht er nun über seine Erfahrungen während der Dreharbeiten: "Jeder Tag war emotional." Am meisten habe ihm zu schaffen gemacht, sich selbst gezielt in Panik zu versetzen. "Das Schwierigste war, mir selbst richtig Angst zu machen, weil der Körper dann in einen Kampf-oder-Flucht-Modus verfällt. Es ist extrem anstrengend, so zu tun, als würde man ständig zwischen Leben und Tod stehen", erklärt Joseph. Die intensivsten Szenen erlebte er dagegen ganz anders, als man vielleicht erwarten würde. "Seltsamerweise waren die wirklich emotionalen Szenen in vielerlei Hinsicht fast schon befreiend, weil ich dabei ein paar Tränen rauslassen konnte", verrät der Darsteller. Dort habe er seinen Gefühlen endlich freien Lauf lassen können.

Die Handlung des neuen "Panem"-Films ist 24 Jahre vor der Geschichte von Katniss Everdeen angesiedelt. Sie dreht sich um die 50. Hungerspiele, das sogenannte zweite Jubel-Jubiläum. Bei dieser besonders grausamen Ausgabe müssen insgesamt 48 Tribute in der Arena um ihr Überleben kämpfen. Joseph verkörpert den erst 16-jährigen Haymitch, der nach einem unerwarteten Vorfall als Teilnehmer für Distrikt 12 ausgewählt wird. Gemeinsam mit ihm ziehen Maysilee Donner, Wyatt Callow und Louella McCoy in die Spiele. Seine große Liebe Leonore Dove, gespielt von Whitney Peak (23), bleibt zu Hause zurück. Zusätzlichen Druck brachte für den Schauspieler die Tatsache mit sich, dass er die jüngere Version einer bekannten Figur verkörpert. In den ursprünglichen Filmen hatte Woody Harrelson (65) Haymitch gespielt. "Für mich ging es darum, das Gleichgewicht zwischen meinem Haymitch und Woodys Version zu finden. Dabei bin ich sehr behutsam vorgegangen und wollte vor allem die Stimme genau treffen", beschreibt Joseph seine Vorbereitung.

Auch die hohen Erwartungen an das weltweit erfolgreiche Film-Franchise stellten Joseph vor eine Herausforderung. Bei der Premiere in Berlin verriet er, dass er versucht habe, den Blockbuster für sich wie ein ganz gewöhnliches Filmprojekt zu betrachten. Er habe mit derselben Sorgfalt gearbeitet und sich vom Druck und der Aufmerksamkeit nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ein ganz besonderer Moment ereignete sich dennoch am Set: Jennifer Lawrence (36), Josh Hutcherson (34) und Woody kehrten für eine Szene in die Welt von Panem zurück. Joseph konnte es kaum fassen, die Stars der ursprünglichen Filmreihe plötzlich vor Ort zu erleben. Lange währte die Begeisterung jedoch nicht, denn schon bald stand für ihn und seine Kollegen wieder die Arbeit im Vordergrund. Für einen kurzen Fan-Moment mit den Hollywood-Größen fand der Cast zwischen den Aufnahmen aber trotzdem noch Zeit.

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Getty Images Joseph Zada bei der britischen Fanvorführung von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in London

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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