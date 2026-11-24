Kimora Lee Simmons (51) steckt in einem Rechtsstreit um ihr ehemaliges Zuhause. Wie Daily Mail berichtet, wirft die Vermieterseite dem Model vor, eine rund 50 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 43 Millionen Euro) teure Luxusvilla im Nobelviertel Bel Air in Los Angeles erheblich beschädigt zu haben. Außerdem soll Kimora im Januar und Februar 2026 die Miete schuldig geblieben sein. Der Eigentümer fordert deshalb insgesamt mehr als eine Million Dollar Schadenersatz. Kimora weist die Vorwürfe jedoch zurück und geht ihrerseits juristisch gegen die Vermieterseite vor. Sie wirft den Verantwortlichen vor, erhebliche Mängel nicht behoben zu haben, durch die das Haus unbewohnbar gewesen sei. Das Anwesen umfasst rund 24.000 Quadratfuß und verfügt über acht Schlafzimmer sowie 20 Badezimmer. Kimora war im März 2024 eingezogen und hatte zunächst monatlich 165.000 Dollar Miete gezahlt. Im Zuge einer späteren Vertragsverlängerung wurde diese auf 152.500 Dollar reduziert. Im Juli 2026 verließ sie die Villa schließlich. Der Rechtsstreit ist damit allerdings noch nicht beendet.

Ein Bauunternehmer, der mit Wartungsarbeiten an dem Anwesen beauftragt war, sagte unter Eid aus, bereits 2024 mutmaßliche Schäden durch Hunde im Außenbereich festgestellt zu haben. Im Haus seien Oberflächen "verschmutzt, verdreckt und zerstört" gewesen. Auch die Einbauschränke hätten erhebliche Schäden aufgewiesen. Obwohl Reparaturen angekündigt worden seien, habe man ihm später den Zutritt verweigert. Die Vermieterseite beklagt außerdem massive Beschädigungen an den Holzböden sowie fehlende Teile der Sicherheitsanlage, Möbel und Einrichtungsgegenstände. Nachdem die Mieten für Januar und Februar 2026 ausgeblieben waren, leitete der Eigentümer eine Räumungsklage ein und machte zunächst Forderungen in Höhe von 330.000 Dollar geltend. Im Mai erwirkte er eine einstweilige Verfügung, die ihm den Zugang zum Anwesen ermöglichen sollte. Später verständigten sich beide Seiten auf eine Vertragsverlängerung mit einer reduzierten Monatsmiete von 152.500 Dollar und Kimoras Auszug bis Juli. Daraufhin wurde die Räumungsklage fallengelassen, die finanziellen Forderungen blieben jedoch bestehen. Kimora reichte ihrerseits eine Gegenklage ein, unter anderem wegen Vertragsbruchs, Fahrlässigkeit und missbräuchlicher Prozessführung. Als Beleg für die angeblichen Mängel verwies sie beispielsweise auf Überschwemmungen im Garten bei Regen. Der Vermieter weist ihre Vorwürfe zurück. Ihre Anwälte erklärten: "Frau Simmons zog ein und war bereit, willens und in der Lage, die Miete zu zahlen, weigert sich jedoch, für ein minderwertiges Produkt übervorteilt zu werden."

Der Streit um die Luxusvilla in Bel Air ist allerdings nicht das einzige Immobilienverfahren, in das Kimora derzeit verwickelt ist. Parallel läuft ein weiterer Prozess um ein Anwesen in Beverly Hills, dessen Wert auf rund 25 Millionen Dollar geschätzt wird. Kimoras Noch-Ehemann Tim Leissner hatte die Villa 2017 erworben. Später wurde sie über seine Firma an die Milliardäre David und Simon Reuben übertragen. Laut Gerichtsunterlagen war anschließend eine monatliche Zahlung von 65.000 Dollar für die weitere Nutzung des Hauses vereinbart. Kimora soll diese jedoch schuldig geblieben sein und das Anwesen auch nicht verlassen haben. Ihre Anwälte bestreiten hingegen, dass sie dem Verkauf und der damit verbundenen Rückmietvereinbarung zugestimmt habe. Kimora habe das Dokument weder unterschrieben noch jemandem die Erlaubnis erteilt, dies in ihrem Namen zu tun. Auch dieser Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen. Privat steht die Unternehmerin ebenfalls vor einer Veränderung, wie People berichtete: Im April 2026 reichte Tim wegen unüberbrückbarer Differenzen die Scheidung ein. Die Ehe ist bislang noch nicht rechtskräftig geschieden. Gemeinsam haben die beiden die Söhne Gary und Wolfe. Der frühere Goldman-Sachs-Banker verbüßt derzeit eine zweijährige Haftstrafe, zu der er im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal verurteilt wurde.

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Getty Images Kimora Lee Simmons, Juni 2019

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Getty Images Kimora Lee Simmons und Tim Leissner, Januar 2014

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