Jamie Dornan (44) erfüllt sich einen Herzenswunsch: Im neuen Mittelerde-Film "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" spielt er Aragorn. Viele Fans verbinden die Rolle bis heute mit Viggo Mortensen (68). Dass mit der berühmten Figur also auch viel Druck einhergeht, ist Jamie bewusst. Im Gespräch mit dem Magazin L'Officiel betonte er, dass er Viggos Vermächtnis mit Respekt behandeln wolle. Dessen Leistung zu übertreffen, sei nicht sein Ziel. Für den "Fifty Shades of Grey"-Star bleibt Aragorn untrennbar mit seinem Vorgänger verbunden. Viggo hatte den Waldläufer in Peter Jacksons (65) "Der Herr der Ringe"-Trilogie verkörpert. Jamie steht nun vor der Aufgabe, der Figur ein neues Gesicht zu geben. Die Dreharbeiten für das neue Mittelerde-Abenteuer finden in Neuseeland statt. Dort waren auch schon die bekannten Originalfilme aus der Fantasyreihe gedreht worden.

Wie viel ihm die Meinung seines Vorgängers bedeutet, erzählte der Schauspieler jetzt in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen". "Er hat seinen Segen gegeben und das ist das Einzige, was für mich zählt", sagte Jamie dort. Ein persönliches Gespräch über die Kultrolle habe es zwischen den beiden zwar nicht gegeben. Auch Ratschläge habe er von Viggo nicht bekommen. Über eine Mitteilung zu seiner Besetzung erfuhr Jamie aber, dass Viggo sich darüber freut, dass gerade er die Rolle übernimmt. Diese Reaktion ist ihm besonders wichtig. Er selbst betont nämlich immer wieder, dass er Viggos Darstellung weder kopieren noch übertreffen will. Öffentlich bekannt war Viggos Reaktion auf die Neubesetzung schon seit April 2026. Damals hatte Regisseur Andy Serkis im Podcast "Happy, Sad, Confused" über das Casting gesprochen.

Für Jamie war schon die Zusage für die Rolle ein sehr emotionaler Moment. Gegenüber Entertainment Tonight verriet er, dass er nach dem entscheidenden Anruf geweint habe. "Es ist wie ein Traum. Ein absoluter Traum. Und es ist eine Ehre, diese Welt zu betreten – egal, in welcher Form", schwärmte er. Der Film soll am 16. Dezember 2027 in die Kinos kommen. Andy führt nicht nur Regie, sondern spielt auch wieder Gollum. Außerdem gehören unter anderem Ian McKellen (87) als Gandalf, Elijah Wood (45) als Frodo, Lee Pace (47) und Leo Woodall (30) als Waldläufer Halvard zum Cast. Die Handlung spielt etwa zu Beginn von "Der Herr der Ringe: Die Gefährten". Aragorn, Gandalf und Halvard suchen darin nach Gollum, bevor dieser Geheimnisse über den Ring preisgeben kann.

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Getty Images Jamie Dornan, Schauspieler

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ActionPress Viggo Mortensen als Aragorn in "Der Herr der Ringe"

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Getty Images Viggo Mortensen im Oktober 2020