Noah Cyrus (26) sorgt am Hochzeitswochenende ihrer großen Schwester Miley Cyrus (34) für Aufsehen. Auf Instagram veröffentlichte die Sängerin nun mehrere Schnappschüsse, die sie in einem transparenten schwarzen Kleid zeigen. Auf einen BH scheint sie unter dem gewagten Look verzichtet zu haben. Auf einigen der Bilder posiert Noah zudem mit einer Zigarette zwischen den Fingern. Viel mehr verrät die Musikerin zu ihrem Beitrag nicht: Als Bildunterschrift setzt sie lediglich fünf schwarze Herz-Emojis. Ein Detail bleibt allerdings offen: Wann genau Noah das freizügige Outfit getragen hat, ist bislang nicht bekannt. Ob sie darin tatsächlich bei der Trauung von Miley und Maxx Morando (28) erschien oder den Look lediglich bei einer der Feierlichkeiten rund um die Hochzeit präsentierte, lässt sich daher nicht mit Sicherheit sagen.

Bei ihren Fans kommt Noahs Auftritt jedenfalls bestens an. In den Instagram-Kommentaren sammeln sich zahlreiche Komplimente. "Schätzchen – du siehst umwerfend aus!", schwärmt ein Follower. Andere kommentieren: "Du siehst wunderschön aus", "Fantastisches Kleid" und "Genau davon rede ich!" Im Mittelpunkt des Wochenendes stand natürlich das Brautpaar selbst. Miley und Maxx gaben sich unter freiem Himmel auf einem Anwesen in Palm Springs, das einst Frank Sinatra (†82) gehört hatte, das Jawort. Für ihren großen Tag wählte die 34-Jährige ein weißes, langärmeliges Seidenkleid mit gerader Silhouette, während Maxx in einem klassischen schwarzen Anzug erschien. Während der Zeremonie schien Miley an einer Stelle sogar einige Tränen wegzuwischen. Durch die Trauung führte Wayne Coyne (65) von The Flaming Lips, mit dem die Sängerin bereits zuvor zusammengearbeitet hatte. Die Hochzeit hielt Fotograf Jose Villa auf Fotos fest. Auf einigen gemeinsamen Aufnahmen war außerdem Mileys Vater Billy Ray Cyrus (65) zu sehen.

Doch damit nicht genug: Direkt nach ihrer Hochzeit ließen Miley und Maxx ihre Liebe auch unter die Haut gehen. Mit passenden Partnertattoos machten die Sängerin und der Musiker ihre Verbindung nun dauerhaft sichtbar. Tätowierer Jamie Gene Lopez teilte auf Instagram mehrere Bilder der Frischvermählten. Darauf stehen die beiden eng umschlungen nebeneinander und präsentieren ihre neuen Tattoos an den Hüften. Auf Mileys rechter Hüfte ist nun der Name "Maxx" zu lesen, während ihr Ehemann auf seiner linken Hüfte den Schriftzug "Miley" trägt. Bei der Gestaltung setzte das Paar auf schlichte Eleganz: Beide Namen wurden in kleinen Großbuchstaben gestochen. Durch die Platzierung auf den jeweils gegenüberliegenden Hüften bilden die Tattoos gewissermaßen spiegelbildliche Gegenstücke. Stehen Miley und Maxx nebeneinander, befinden sich ihre Namen somit auf gleicher Höhe.

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Instagram / noahcyrus Noah Cyrus am Hochzeitswochenende ihrer Schwester Miley, November 2026

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Instagram / noahcyrus Noah Cyrus am Hochzeitswochenende ihrer Schwester Miley, November 2026

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