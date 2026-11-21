Für Jessica Zemer hatte die Zeit nach den Dreharbeiten zu Forsthaus Rampensau Germany offenbar ein juristisches Nachspiel. Im Interview mit Promiflash bei The Ultimate Hype verriet die Reality-TV-Bekanntheit nun, Post von einem Anwalt erhalten zu haben. Hintergrund sei eine ihrer Äußerungen gewesen. Demnach darf Jessica künftig einen bestimmten Begriff nicht mehr verwenden, wenn sie über eine bestimmte Person spricht. "Ich habe Post bekommen, weil ich sehr offen und direkt sage, was ich denke. Und manchmal nenne ich auch das Kind beim Namen. Und da habe ich eine kleine Ermahnung bekommen, dass ich einen bestimmten Begriff zu einer bestimmten Person nicht mehr sagen darf in Zukunft", erzählte die TV-Bekanntheit. Was genau vorgefallen ist, wollte Jessica allerdings nicht näher ausführen. Welches Wort sie künftig vermeiden muss, verriet sie ebenso wenig wie die Identität der betroffenen Person. Auch von wem das Anwaltsschreiben stammte, blieb offen.

Einen kleinen Hinweis auf die Hintergründe gab Jessica dann aber doch. Demnach könnte der Konflikt mit früheren Aussagen einer Person aus dem Forsthaus zusammenhängen, die möglicherweise homophob gewesen sein sollen. "Ich meine, ich stehe ja so ein bisschen für Toleranz, für Liebe. Und falls da jemand im Haus sein sollte, der sich irgendwie mal homophob in der Vergangenheit eventuell geäußert haben sollte, dann kümmere ich mich um die Person", erklärte der Realitystar im Gespräch mit Promiflash. Einen konkreten Namen nannte Jessica allerdings nicht. Auch weitere Einzelheiten zu dem möglichen Vorfall ließ sie offen. Wann die Zuschauer erfahren, was sich im Forsthaus tatsächlich abgespielt hat, steht ebenfalls noch nicht fest. Die Ausstrahlung der neuen Staffel wurde auf 2027 verschoben. Einen offiziellen Grund für die Verschiebung hat der Sender bislang nicht mitgeteilt. Fans müssen sich somit noch etwas gedulden, bis sie die neuen Folgen zu sehen bekommen.

Jessica war gemeinsam mit Lilli in die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" eingezogen. Ihren Platz in der Show hatte sich das Duo zuvor durch den Sieg bei "Die Realitystar Academy" gesichert. Schon vor dem Start der Dreharbeiten zur Alpen-WG hatte Jessica angekündigt, dort kein Blatt vor den Mund nehmen zu wollen. Außerdem plante sie, früheren Dozenten aus der Ausbildungsshow selbstbewusst gegenüberzutreten. Dazu kam es im Forsthaus tatsächlich: Mit Gigi Birofio gehörte auch ein ehemaliger Dozent von "Die Realitystar Academy" zu ihren Mitstreitern. Während Jessica und Lilli in der Ausbildungsshow noch unter der Anleitung erfahrener Reality-TV-Gesichter um den Sieg gekämpft hatten, trafen sie im Forsthaus nun als gleichberechtigte Kandidaten aufeinander. Wie die Begegnungen in den Bergen verlaufen sind, erfahren die Zuschauer allerdings erst mit der Ausstrahlung der neuen Staffel.

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Joyn Jessica Zemer, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026

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Joyn/Nadine Rupp/Markus Hertrich Der Cast von "Forsthaus Rampensau Germany" 2026

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