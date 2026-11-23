Vor ihrem Casting für den Ludwigshafener Tatort war Lisa Bitter ziemlich nervös. Dem Termin hatte die Theaterschauspielerin wochenlang entgegengefiebert, wie nun im Bayern-1-Podcast "Blaue Couch" zur Sprache kam. Immerhin hatte sie zum ersten Mal die Chance auf eine Hauptrolle in der Krimireihe. Beim Vorsprechen musste sie sich direkt an der Seite von Ulrike Folkerts (65) beweisen. Die Szene zeigte den ersten Auftritt ihrer Figur Johanna Stern im Polizeibüro. Vor der Kamera gerieten die beiden Frauen aneinander und lieferten sich einen konfrontativen Schlagabtausch. Trotz des gespielten Streits passte es zwischen Lisa und Ulrike sofort. Die Schauspielerin hatte gezielt eine Kollegin gesucht, die ihrer Kommissarin Lena Odenthal widerspricht, statt ihr nur nach dem Mund zu reden. Am Ende konnte sich Lisa gegen sechs weitere Bewerberinnen durchsetzen. Seit 2014 ermittelt sie nun als Johanna Stern an der Seite von Lena Odenthal.

In dem Podcast wurde Ulrike überraschend zu Lisas Gespräch dazugeschaltet. Dabei erinnerte sie sich an das rund zwölf Jahre zurückliegende Casting: "Das ging mit Lisa wahnsinnig gut, weil wir auch so eine Bitchy-Bitchy-Szene fürs Casting hatten, wo wir uns so ein bisschen anzicken und das hat totalen Spaß gemacht." Zu einem dauerhaften Markenzeichen der Ermittlerinnen sollten die Reibereien allerdings nicht werden. "Das mit dem Gezicke ist vorbei, denn das ist wirklich boring, wenn sich Frauen anzicken, wenn sie unterschiedlicher Meinung sind", betonte Ulrike in dem Podcast. Dafür mussten sich die beiden Darstellerinnen sogar beim SWR einsetzen. Der Sender hätte die Reibereien nämlich eigentlich gern länger beibehalten. Lisa und Ulrike war es aber wichtig, dass sich ihre Figuren respektvoll und auf Augenhöhe begegnen. Johanna war ursprünglich als Fallanalytikerin eingestiegen. Nach dem Abschied von Mario Kopper 2018 rückte sie dann endgültig an Lenas Seite. Mittlerweile sind die beiden schon in 25 Folgen gemeinsam zu sehen.

Auch abseits des Sets haben die beiden einen guten Draht zueinander. Regelmäßig kommen sie zusammen, um sich ihre "Tatort"-Folgen anzuschauen. Zuvor wird erst einmal gemeinsam gekocht. Danach lehnen sie sich aber nicht entspannt beim Fernsehen zurück, sondern setzen sich intensiv mit ihrer Arbeit auseinander. "Dabei wird auch diskutiert", verriet Lisa in der Sendung. Ulrike schätzt an ihrer langjährigen Kollegin vor allem deren gute Laune und Energie. Sie gab Lisa außerdem einen Rat mit auf den Weg: "Bleib bei dir selbst." Auch beruflich geht es für das Duo weiter: Ihr nächster Fall aus Ludwigshafen trägt den Titel "Im Nebel" und soll Anfang 2027 im Fernsehen zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Imago Ulrike Folkerts und Lisa Bitter bei der ARD Blue Hour im Rahmen der Berlinale 2026 im Berliner Hotel Telegraphenamt

Anzeige Anzeige

Imago Lisa Bitter und Ulrike Folkerts beim Fototermin zu 25 Jahren Lena Odenthal im "Tatort" am 3. September 2014 in Hamburg

Anzeige Anzeige