"How to Sell Drugs Online (Fast)" bekommt keine Staffel 5

Die beliebte deutsche Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)", die 2019 erstmals ausgestrahlt wurde, hat Fans weltweit mit ihrer Mischung aus Humor, Drama und Krimi begeistert. Laut Serienjunkies.de ist nach sieben Jahren und vier erfolgreichen Staffeln nun endgültig Schluss, was auch von Netflix bestätigt wurde. Bereits am 8. April 2025 ging die vierte und letzte Staffel an den Start, die die Geschichte von Moritz Zimmermann – gespielt von Maximilian Mundt – und seiner Crew abschließt. Schöpfer Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer erklärten, dass die Entscheidung, die Serie zu beenden, von Anfang an Teil ihres Plans war.

Die finale Staffel sorgt nicht nur bei Zuschauern, sondern auch bei den Darstellern für viele emotionale Momente. Maximilian veröffentlichte auf TikTok einen herzlichen Beitrag, in dem er die letzte Folge als "verdammt episches Finale" bezeichnete und sich von seiner Rolle verabschiedete. Die Fans zeigen sich gespalten. Auf sozialen Netzwerken wie Reddit und TikTok wird über ein mögliches Comeback spekuliert, da das Ende der Serie einige Fragen offenlässt. Besonders die mysteriöse "m2000"-Freundschaftsanfrage, die Lenny am Ende der Serie erhält, heizt Diskussionen an. Manche sehen darin einen Hinweis auf eine mögliche fünfte Staffel, während andere es als poetischen Schlusspunkt interpretieren.

Die Serie wurde nicht nur durch ihre Handlung, sondern auch durch ihre außergewöhnlichen Charaktere zum Erfolg. Der Nerd Moritz, der versehentlich zum Drogenbaron wird, und seine Freunde Lenny und Dan wuchsen den Zuschauern ans Herz. Aber auch abseits der Serie konnten sich die Beteiligten einen Namen machen. Maximilian Mundt hat bereits durch vergangene Filme wie "Radio Heimat" auf sich aufmerksam gemacht. Obwohl Fans auf eine Rückkehr von "HTSDOF" hoffen, ist momentan keine Fortsetzung in Arbeit. Vielleicht bleibt es beim Spin-off "Buba", das 2022 präsentiert wurde, als letzter Ausflug in das erfolgreiche Serienuniversum. Bis dahin bleibt die Serie ein Vorzeigebeispiel für deutsche Produktionen auf internationaler Ebene.

Getty Images Maximilian Mundt, Schauspieler

Getty Images Maximilian Mundt im Dezember 2022 in Berlin

