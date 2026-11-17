Bei der Schweizer "Bachelorette" fliegen die Funken neuerdings mit einer Intensität, die selbst hartgesottene Datingshow-Fans staunen lässt. In der neuen Folge zieht Ariel (23) bei einem romantischen Einzeldate mit Mario alle Register und präsentiert dem 24-jährigen Lkw-Fahrer aus Emmenbrücke eine romantische Feuershow am Strand. Dabei rücken die beiden immer enger zusammen, bis es schließlich zum Kuss kommt. Bei einem kurzen Schmatzer bleibt es allerdings nicht: Ariel und ihr Kandidat knutschen leidenschaftlich. Die Realitydarstellerin ist anschließend hin und weg von der heißen Begegnung. Im Interview gerät sie regelrecht ins Schwärmen: "Er hat gut geküsst und es ist nicht nur bei einem Kuss geblieben, weil es einfach gematcht hat."

Dass ein solches Ereignis im Männerlager für gesteigertes Mitteilungsbedürfnis sorgt, versteht sich von selbst: Mario trägt die Neuigkeit prompt mit stolzgeschwellter Brust in die Runde. Als die Konkurrenten jedoch zusätzlich bei Ariel höchstpersönlich nachbohren, räumt diese den Kuss nicht nur ungeniert ein, sondern liefert auf Elias' insistierende Nachfrage auch gleich die pikanten Details nach: "Mit Zunge. Wenn ein Kuss, dann ein richtiger Kuss. Wenn, dann richtig", berichtet Ariel. Während Mario für diesen vollen Körpereinsatz von der Männerrunde beklatscht wird, guckt Konkurrent Livio, der in der letzten Folge den ersten Kuss der Staffel ergattert hatte, eher bedröppelt aus der Wäsche: Er hatte nicht den Mut, sich beim ersten Bussi direkt am wilden Zungenspiel zu versuchen, was Ariel direkt als "ausbaufähig" rügte. Obwohl Livio in der Runde tapfer mit dem Hinweis abzuwiegeln versucht, dass man sich beim ersten Date schließlich nicht gleich "die Zunge in den Rachen stecken" müsse, amüsiert sich die Bachelorette köstlich über das männliche Egodrama: "Ich finde es irgendwie lustig", kichert sie im Interview.

Für reichlich Zündstoff sorgt bei der Rosenvergabe schließlich noch ein echtes Novum: Erstmals in dieser Staffel wird eine weiße Rose verteilt – und der Glückliche ist Elias. Der 23-jährige Fitnesstrainer aus Bruck an der Leitha ist groß, athletisch und sorgte bereits in der Auftaktfolge gemeinsam mit seinem Bruder Daniel für Aufsehen, als beide in Badehosen aufliefen, auf denen Ariels Gesicht prangte. Die Bedeutung der besonderen Rose liefert Ariel direkt mit: "Du darfst jedes Date, jede Aktivität, wo auch immer ich gerade bin, crashen und mit mir das Date haben. Überlege dir sehr gut, wann du die Rose einsetzt." Während bei der Konkurrenz sofort die blanke Angst umgeht, ihr eigenes Rendezvous könnte demnächst sabotiert werden, malt sich Elias schon genüsslich den perfekten Moment aus: "Am liebsten wäre es mir, wenn ich, während sie kurz vorm Kuss sind, da reincrashe und das Date zerstöre." Wessen Date es tatsächlich treffen wird, bleibt spannend. Neue Folgen erscheinen jeden Montag zur Primetime auf dem Schweizer Sender 3+ und beim deutschen Streaminganbieter RTL+.

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3+ Ariel und Kandidat Mario beim Einzeldate, "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

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3+ Ariel und Kandidat Livio beim Einzeldate, "Die Bachelorette" (Schweiz), 2026

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