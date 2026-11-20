Christopher Nolan (56) konnte sich einen frechen Seitenhieb gegen Robert Pattinson (40) nicht verkneifen. Bei einer Vorführung seines neuen Films "The Odyssey" in West Hollywood nahm der Regisseur den frisch verkündeten James-Bond-Darsteller jetzt humorvoll aufs Korn. Wie People berichtet, hatte Steven Spielberg (79) im gemeinsamen Q&A zuvor eine Actionszene gegen Ende des Films gelobt. Darin kämpft Roberts Figur Antinous gegen Odysseus, der von Matt Damon (56) gespielt wird. Christopher konterte mit Blick auf die neue 007-Rolle des Schauspielers: "Er ist der feigste James Bond, den ihr je gesehen habt." Mit dem Spruch spielte der Filmemacher auf Roberts auffällige Zurückhaltung bei den Kampfszenen am Set an. Während seine Kollegen körperlich voll gefordert wurden, schien der Schauspieler das Geschehen lieber aus sicherer Entfernung zu beobachten. Sein humorvoller Seitenhieb sorgte bei den Gästen der Vorführung für einige Lacher.

Lachend schilderte Christopher, wie entspannt Robert die Dreharbeiten mit Matt und Tom Holland (30) verfolgt habe. "Wir haben Rob einfach locker in die Ecke gesetzt, wo er sich alles angesehen und sich auf diese großartige Art geweigert hat, sich daran zu beteiligen", erzählte er laut People. Auch Steven ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und stieg in die Sticheleien mit ein. Augenzwinkernd wandte er sich an seinen Regiekollegen: "Ich frage mich, ob dein Film seine Besetzung beeinflusst hat." Böse gemeint dürften die Neckereien kaum sein, denn Christopher und Robert kennen sich bereits gut. Ihre Zusammenarbeit begann bereits einige Jahre vor "The Odyssey" am Set von "Tenet". In dem Science-Fiction-Thriller, der 2020 erschien, übernahm Robert eine der Hauptrollen. Mit dem neuen Film knüpfen die beiden nun an ihre frühere gemeinsame Arbeit an.

Erst am Montag war Robert offiziell als Nachfolger von Daniel Craig (58) in der Rolle des James Bond bestätigt worden. Der 26. Bondfilm entsteht bei Amazon MGM Studios, Regie führt Denis Villeneuve (59). Die erneute Zusammenarbeit mit Christopher wäre indes beinahe gar nicht zustande gekommen, denn Robert zögerte zunächst. Im Juli sprach er gegenüber Today offen darüber, wie er auf direkte Rollenangebote reagiert: "Manchmal bekomme ich noch mehr Angst, wenn jemand gleich zu Beginn sagt: 'Willst du bei dieser Sache mitmachen?' Mein Hochstaplersyndrom setzt dann sehr, sehr stark ein." Letztlich konnte der Regisseur ihn doch noch von einer Mitwirkung überzeugen. Sollte Christopher erneut auf ihn zukommen, müsste der Schauspieler nach eigenen Angaben nicht lange überlegen, sondern würde sofort zusagen. "Oh ja, auf jeden Fall. Im Grunde habe ich 'Ja' gesagt", erklärte er im Gespräch mit Today.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Odyssey" bei der Paris-Premiere, 2026

Anzeige Anzeige