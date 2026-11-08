Tyson Fury weint um Hund Cash nach tödlicher Fahrerflucht

Tyson Fury (38) trauert um seinen Rottweiler Cash, der bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Der Hund des Boxers war nachts auf die Straße gelaufen und dort von einem Auto erfasst worden. Im YouTube-Interview mit Michelle Joy Phelps sprach Tyson nun über den schmerzhaften Verlust: "Ich hatte einen Rottweiler. Er ist jetzt inzwischen tot, wurde überfahren und getötet. Jemand fuhr ihn an und flüchtete einfach." Wann und wo genau sich der Unfall ereignete, ist nicht bekannt. Besonders wütend macht den Sportler, dass der Fahrer nach dem Zusammenstoß nicht anhielt. Stattdessen fuhr er einfach weiter und ließ das schwer verletzte Tier zurück. Nach dem Tod seines tierischen Begleiters habe der Sportler heftig geweint. Gleichzeitig dachte er daran, wie viel schlimmer der Vorfall hätte ausgehen können: Anstelle seines Hundes hätte auch ein Mensch von dem Wagen erfasst werden können.

Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, erklärte Tyson ebenfalls. Cash sei in der Nacht nach draußen gegangen und wegen seines schwarzen Fells auf der Fahrbahn vermutlich kaum zu erkennen gewesen. Das Verhalten des Fahrers kann der frühere zweifache Schwergewichtsweltmeister dennoch nicht nachvollziehen: "Es war traurig, ich habe mir die Augen ausgeheult, aber ich musste daran denken, dass das ein Kind, ein Mensch, hätte sein können. Etwas zu überfahren und dann einfach abzuhauen ...", zeigte er sich fassungslos über die Fahrerflucht. Rückblickend räumte Tyson allerdings ein, dass es womöglich besser gewesen sei, dass der Autofahrer nicht ausstieg. Andernfalls hätte er ihm "eine aufs Maul gehauen" und wäre möglicherweise "wegen Körperverletzung oder so angeklagt" worden. Dass Cash nicht mehr lebt, ist schon seit März bekannt. Im Anschluss an die letzte Folge der zweiten Staffel von Tysons Netflix-Realityserie "At Home with the Furys" wurde damals ein Foto des Hundes mit den Worten eingeblendet: "In liebevoller Erinnerung an Cash."

Tyson hatte Cash im Juni 2022 bei Elite Protection Dogs gekauft. Für den ausgebildeten Wachhund zahlte der Brite umgerechnet knapp 24.000 Euro. Cash hatte die Aufgabe, das Anwesen der Familie Fury zu bewachen. In der achten Folge der zweiten Staffel von "At Home with the Furys", die 2025 gedreht worden war, hatte der Hund sogar noch einen kurzen Auftritt. Auch auf Instagram teilte Tyson immer wieder gemeinsame Momente mit Cash. Einen Schnappschuss aus dem Jahr 2024 versah er mit den Worten: "Der beste Freund des Menschen. Ich bin immer glücklich, dich zu sehen." Während der Verlust seines Rottweilers den Boxer weiterhin beschäftigt, bereitet er sich sportlich auf ein großes Duell vor: Am 11. Dezember trifft er im Principality Stadium in Cardiff auf Anthony Joshua (37) – ein Kampf, der schon lange geplant ist und heiß ersehnt wird.

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Getty Images Tyson Fury im Oktober 2018

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Getty Images Tyson Fury, Boxer

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