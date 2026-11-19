Ein Auftritt, der unter die Haut ging: Im Halbfinale von Dancing with the Stars sorgte Harry Shum Jr. (44) für einen besonders bewegenden Moment. Der Schauspieler widmete seinen Tanz in der 35. Staffel der US-Show seiner 2020 verstorbenen Glee-Kollegin Naya Rivera (†33). Gemeinsam mit seiner Profipartnerin Jenna Johnson (32) präsentierte er am Dienstagabend einen Quickstep zu "Valerie" von Mark Ronson (51) und Amy Winehouse (†27). Die Songwahl war dabei kein Zufall: In ihrer Rolle als Santana Lopez hatte Naya das Lied einst selbst in der Musicalserie gesungen. Die Jury, bestehend aus Carrie Ann Inaba (58), Derek Hough (41) und Bruno Tonioli, zeigte sich von der Darbietung begeistert und belohnte das Tanzpaar mit der Höchstpunktzahl. Doch nicht nur tänzerisch sorgte Harry für einen Gänsehautmoment. Im anschließenden Gespräch mit Co-Moderatorin Julianne Hough (38) richtete er noch eine emotionale Botschaft an seine verstorbene Kollegin. "Wir vermissen dich, Babygirl", sagte er.

Schon vor seinem Auftritt hatte Harry deutlich gemacht, welche besondere Bedeutung der Song für ihn hat. "Zu Nayas Version tanzen zu können, bedeutet so vielen Menschen, mich eingeschlossen, unglaublich viel", erklärte er in der Sendung. Nayas Originalstimme war bei der Darbietung allerdings nicht zu hören. Stattdessen spielte und sang die Band der Show die aus "Glee" bekannte Version live. Bereits während der Proben hatte Harry erzählt, welchen Einfluss die Serie auf sein Leben hatte. "Glee" habe ihm nicht nur die Möglichkeit gegeben, seine Leidenschaft fürs Tanzen auszuleben, sondern auch den Weg in die Schauspielerei geebnet. Umso besonderer sei es für ihn gewesen, nun zu diesem Lied auf der Tanzfläche zu stehen. Er hätte nie gedacht, dass er noch einmal dazu tanzen würde.

Vor dem Halbfinale holte sich Harry zudem Unterstützung von einer weiteren ehemaligen "Glee"-Kollegin: Er telefonierte mit Heather Morris (39). Auf Instagram war zu sehen, wie sie dem Tanzpaar Mut zusprach: "Ihr beide werdet das absolut rocken. Ich bin dein größter Fan. Ich sehe dir jede einzelne Woche zu." Trotz der Höchstwertung war für Harry und Jenna im Halbfinale schließlich Schluss. Im Anschluss bedankte sich der Schauspieler bei seiner Tanzpartnerin für ihre Unterstützung und bezeichnete die Teilnahme an der Show als eine der schönsten Erfahrungen seines Lebens.

Naya hatte "Valerie" als Santana Lopez erstmals in der "Glee"-Folge "Special Education" aus der zweiten Staffel gesungen. Auch Harry war damals als Mike Chang Teil der Serie und tanzte in der Szene an der Seite von Heather, die Brittany S. Pierce verkörperte. In der Jubiläumsfolge "100" aus der fünften Staffel kehrte der Song noch einmal zurück. Diesmal präsentierte Naya ihn gemeinsam mit Heather Morris. Im Juli 2020 kam Naya im Alter von nur 33 Jahren ums Leben. Bei einem Bootsausflug auf dem Lake Piru in Kalifornien war sie mit ihrem damals vierjährigen Sohn Josey unterwegs gewesen. Während der Junge gerettet werden konnte, blieb seine Mutter zunächst verschwunden. Wenige Tage später wurde ihre Leiche geborgen. Als Todesursache wurde Ertrinken festgestellt. Heute ist Josey elf Jahre alt und tritt musikalisch ein Stück weit in die Fußstapfen seiner Mutter. Wie sein Vater Ryan Dorsey (43) verriet, nimmt er inzwischen Klavierunterricht.

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Imago Harry Shum Jr. bei der Premiere von Netflix' "Voicemails For Isabelle" in Los Angeles

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Imago Naya Rivera bei der FOX All-Star Party in Pasadena am 8. Januar 2013

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Imago Naya Rivera, Dianna Agron, Harry Shum Jr., Mark Salling und Amber Riley in einer Szene aus "Glee"