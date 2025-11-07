Hilaria Baldwin wurde bei "Dancing with the Stars" gemobbt

Hilaria Baldwin (41) hat sich im Podcast "Too Much" erstmals ausführlich zu ihrem überraschenden Aus bei Dancing with the Stars geäußert. Die Tänzerin erklärte am Dienstag, den 4. November, dass sie sich unfair behandelt fühlte und behauptete, durch gezielte Kampagnen benachteiligt worden zu sein. Sie habe sich durch negative Online-Kommentare über ihre Auftritte tief verletzt gefühlt, obwohl sie sich während der Show eine starke Fassade bewahrt habe. "Es tut weh, wenn Leute solche Dinge sagen", schilderte sie emotional. Hilaria unterstrich, dass persönliche Meinungen der Zuschauer ihre Chancen auf ein Weiterkommen gemindert hätten.

Trotz ihres Ausscheidens betonte sie jedoch, dass sie die Zeit bei der Show als bereichernd empfunden habe. Das Ensemble der Tänzer und ihrer Mitstreiter lobte sie als "liebenswert", darunter bekannte Namen wie Robert Irwin (21) und Alix Earle (24), die zu den Favoriten der Staffel zählten. Gleichzeitig sprach die Tänzerin offen über ihre Konfrontation mit Online-Hate. Auf Plattformen wie TikTok und X habe es "Mean-Girl"-Mentalität gegeben, wo Fans systematisch gegen sie gestimmt hätten. Einige Nutzer jubelten bei ihrem Ausscheiden offen: "Hilaria eliminiert, Gott sei Dank", hieß es in einem Kommentar.

Privat scheint Hilaria trotz allem gefestigt zu sein. Als Mutter von sieben Kindern, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Alec Baldwin (67) großzieht, bewältigt sie ihren Alltag mit großer Hingabe. Ihre familiäre Basis gibt ihr Stärke, doch auch ihre Leidenschaft für das Tanzen bleibt ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. Hilaria betonte, wie sehr sie durch das Erlebnis bei der Show gewachsen sei: "Ich bin jetzt nur eine glücklichere, bessere Version von mir." Die professionelle Tänzerin ließ keinen Zweifel daran, dass sie für ihre Authentizität einsteht – auch wenn dies nicht jedem gefällt.

Getty Images Hilaria Baldwin bei einer Gala

Getty Images Hilaria Baldwin im Jahr 2018

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern, Mai 2023