Realitystar Katie Price (48) hat offenbar noch ein paar ungewöhnliche Erinnerungsstücke zu Hause, die sie gerne zu Geld machen würde. In einer Fragerunde auf Instagram brachte die Britin ihre ehemaligen Brustimplantate als mögliche Verkaufsobjekte ins Gespräch. Ein Follower wollte wissen, welchen ihrer zahlreichen Schönheitseingriffe sie am meisten schätze. Ihre Antwort fiel eindeutig aus: "Meine Brüste. Falls jemand meine alten Implantate kaufen möchte: Ich habe sie noch." Katie hat ihre Oberweite im Laufe der Jahre insgesamt 17-mal operieren lassen. Auch andere Körperpartien wurden bereits mehrfach verändert. Erst kürzlich legte sie sich für ihre vierte Nasenkorrektur erneut unters Messer. Neben ihren Beautyplänen gab die fünffache Mutter auch ein privates Update. Auf die Frage nach ihrem Liebesleben erklärte sie: "Ich bin vergeben." Ihr Partner ist erneut Lee Andrews, mit dem sie sich in Dubai versöhnt hat.

Die erneute Annäherung kommt überraschend, schließlich liegt hinter Katie und Lee eine turbulente Zeit. Im Januar hatten die beiden geheiratet, doch bereits acht Monate später soll die ehemalige Glamourmodelikone per WhatsApp einen Schlussstrich gezogen haben. Auslöser waren laut The Sun Zweifel an Lees angeblichem Millionenvermögen. Statt eines prall gefüllten Kontos soll er lediglich 2,22 Pfund (2,63 Euro) besessen haben. Hinzu kommt seine umstrittene Vergangenheit: Die Zeitung bezeichnet ihn als Betrüger, der in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal aus der Haft entlassen wurde. Dass Katie ihm trotzdem eine weitere Chance gibt, stößt nicht überall auf Verständnis. Als ein Instagram-Nutzer ihre Glaubwürdigkeit anzweifelte, entgegnete sie: "Meine Glaubwürdigkeit wird nicht durch die Meinung anderer über mich bestimmt. Ich weiß, wer ich bin, und ich muss niemandem etwas beweisen." Lee versucht unterdessen ebenfalls, aus dem öffentlichen Interesse Kapital zu schlagen. In einem Video warb er für kostenpflichtige Abonnements, über die Fans seine Geschichten über Katie hören können.

Dass Katie ihrem Ehemann wieder nähergekommen war, ließ sich schon Anfang November erahnen. Bei einem gemeinsamen Besuch des Beachclubs February 30 in Dubai zeigten sich die beiden vertraut. Statt sich zurückhaltend zu verhalten, tanzten sie ausgelassen vor dem DJ-Pult und suchten immer wieder Körperkontakt. Besonders auffällig wurde es, als Lee die 48-Jährige in die Luft hob und sie daraufhin ihre Beine um seine Hüften legte. Katie hatte sich für den Abend in einen funkelnden schwarzen Minirock und ein weißes Oberteil geworfen. Die ausgelassene Szene fand allerdings ein abruptes Ende, nachdem ein Sicherheitsmann dazwischengegangen war.

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Instagram / katieprice Katie Price im Juli 2026

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Instagram / katieprice Katie Price und Lee Andrews, März 2026

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