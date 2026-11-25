Bei Prominent verwandt stellen sich Anya Elsner (22) und ihre Mutter Katrin Elsner derzeit nicht nur den Herausforderungen der Realityshow, sondern auch den Problemen in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung. Wie es zu der Entfremdung zwischen den beiden kam, schildert Anya nun im "RTLplus Podcast". Bereits seit ihrer Pubertät sei die Realitydarstellerin eher ein Papakind gewesen und habe wesentlich mehr Zeit mit ihrem Vater als mit ihrer Mutter verbracht. Selbst bei der Suche nach ihrem Abschlusskleid habe sie sich lieber von ihm begleiten lassen. Mit der Zeit hätten sich Mutter und Tochter immer weniger ausgetauscht, sodass sie schließlich kaum noch etwas über das Leben der jeweils anderen wussten. Den entscheidenden Wendepunkt in ihrem Verhältnis verbindet Anya allerdings mit einem ganz konkreten Erlebnis: Ein gebrochenes Versprechen im Zusammenhang mit Katrins Rauchgewohnheiten habe ihr Vertrauen in ihre Mutter erschüttert.

Weil es Anya damals sehr belastet habe, ihre Mutter rauchen zu sehen, habe sie Katrin darum gebeten, auf die Zigaretten zu verzichten. Diese habe ihr zwar versprochen, damit aufzuhören, sich jedoch nicht an die Abmachung gehalten. "Und ich habe sie immer wieder dabei erwischt. Und das hat dann so dieses Vertrauen kaputt gemacht und ich habe mich dann so gefühlt, als ob sie das nicht interessiert, was ich ihr sage. Und das hat uns dann so ein bisschen auseinanderleben lassen", erinnert sich Anya im Podcast. Auf die Frage, ob tatsächlich allein das Rauchen für ihre Entfremdung verantwortlich gewesen sei, entgegnet die Realitydarstellerin: "Nein, natürlich nicht. Da sind noch mehrere Sachen passiert. Sie hat mich ja dann auch rausgeworfen und meinen Hund vor die Tür gesetzt. Aber das war so der erste Knackpunkt."

Wie sehr die Konflikte aus der Vergangenheit das heutige Verhältnis zwischen Anya und Katrin belasten, zeigte sich auch in der zweiten Folge von "Prominent verwandt". Bei einem gemeinsamen Spiel an einer Strickleiter gerieten die beiden aneinander, nachdem Katrin die Aufgabe aufgrund fehlender Kraft in den Armen vorzeitig abgebrochen hatte. Anstatt ihrer Mutter gut zuzureden, machte Anya ihr heftige Vorwürfe und ignorierte sie selbst dann noch, als Katrin in Tränen ausbrach. Mit ihrem Verhalten stieß die Realitydarstellerin bei ihren Mitstreitern auf Unverständnis. Anya selbst scheint die Situation jedoch anders wahrzunehmen: In einer späteren Fragerunde auf Instagram erklärte sie, ihren Umgang mit ihrer Mutter nicht zu bereuen, da ihre Reaktion aus ihrer Sicht durchaus begründet gewesen sei.

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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RTL / Africa Vumazonke Anya und Katrin Elsner bei "Prominent Verwandt"

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