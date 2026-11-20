Anya Elsner (22) steht zu ihrem Verhalten bei Prominent verwandt, obwohl sie dafür viel Kritik bekommen hat. In der zweiten Folge der Realityshow mussten sie und ihre Mutter Katrin Elsner gemeinsam ein Spiel an einer Strickleiter bestreiten. Da Katrin die nötige Kraft in den Armen fehlte, musste sie die Aufgabe vorzeitig abbrechen. Ihre Tochter schien damit jedoch überhaupt nicht umgehen zu können: Die GNTM-Bekanntheit machte ihrer Mutter schwere Vorwürfe und würdigte sie anschließend keines Blickes mehr. Das Verhalten stieß sowohl bei den Zuschauern als auch bei den anderen Teilnehmern auf deutliche Kritik. Jetzt hat sich Anya auf Instagram zu der Kritik geäußert. In einer Fragerunde wollte ein Follower wissen, ob sie ihr Verhalten im Nachhinein bereue. Ihre Antwort fiel deutlich aus: "Nein, Menschen machen Fehler, aber ich bereue nichts an meinem Verhalten, weil alles begründet war!"

Während der gesamten Aufgabe hatte Anya nur eines im Sinn: den Sieg. Nachdem Katrin abbrechen musste, stellte sie sogar erneut das Vertrauen in ihre Mutter infrage, da diese das Spiel nicht zu Ende bringen konnte. Ein Zuschauer zeigte sich davon auf Social Media wenig begeistert und kommentierte: "Absolute Frechheit, von Vertrauen zu reden wegen eines körperlichen Spieles." Ganz von sich weisen will Anya die Vorwürfe nicht. In ihrer Story gesteht sie ein, dass ihr Ehrgeiz in diesem Moment wichtiger war als das Miteinander. "Ich hab beim Spiel nur an mich selber gedacht und da lag der Fehler", gibt sie zu. Weiter erklärt die Reality-TV-Bekanntheit: "Für mich stand nur der Sieg zur Debatte und ich hab anscheinend alles andere um mich herum vergessen."

Wie sehr Katrin die Zurückweisung ihrer Tochter getroffen hatte, war schon nach dem gescheiterten Spiel deutlich geworden. Sie hatte versucht, sich zu entschuldigen, doch Anya hatte sie abblitzen lassen und als "peinlich, so peinlich" bezeichnet. Zurück in der Villa zog sich Katrin schließlich von der Gruppe zurück und weinte bitterlich. Auch als Anya sich später zu ihr gesetzt hatte, hatte sie darin keinen Trost gefunden. "Es ist so schlimm, das zu sagen. Aber ich weiß, dass sie sich nicht zu mir setzt aus Liebe, sondern weil sie ein gutes Bild aufrechterhalten will vor den anderen", erklärte Katrin unter Tränen.

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RTL Katrin und Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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RTL Anya Elsner bei "Prominent verwandt"

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