Für Link wird es in "Grey's Anatomy" ernst: Chris Carmack (45) deutet nach dem Herbstfinale der Krankenhausserie an, dass seiner Figur harte Zeiten bevorstehen. In der Folge, die am Donnerstag, dem 19. November, in den USA ausgestrahlt wurde, fliegt die Schmerzmittelabhängigkeit des Arztes endgültig auf. Als Amelia während einer Operation Links geweitete Pupillen und zitternde Hände bemerkt, zieht sie Konsequenzen und schickt ihn kurzerhand aus dem OP. Anschließend konfrontiert sie ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau Jo, die bislang nichts von seinen Problemen geahnt hatte. Im Gespräch mit Us Weekly macht der Schauspieler klar, dass dieser Moment Folgen haben wird: "Das wird persönliche Konsequenzen haben – auch für seine Beziehung zu Jo." Chris hofft zwar, dass die Enthüllung nicht zum Zerbrechen der Familie führt, macht aber deutlich, dass Link und Jo vor einer turbulenten Zeit stehen.

Auch Links berufliche Zukunft könnte durch den Vorfall gefährdet sein. Da er unter Medikamenteneinfluss nicht mehr in der Lage war, seine Operationsinstrumente sicher zu führen, drohen ihm möglicherweise ernsthafte Konsequenzen. Chris sieht den Rauswurf aus dem OP als deutliches Warnsignal für seinen Seriencharakter. Nach Recherchen der medizinischen Berater sowie in Abstimmung mit den Autoren und Produzenten gilt die Situation jedoch als Grauzone: Grundsätzlich dürfen Ärzte Schmerzmittel einnehmen, solange sie dadurch bei ihrer Arbeit nicht beeinträchtigt werden, wie das Magazin Us Weekly berichtet. Dabei dürfen sie bei der Arbeit aber weder beeinträchtigt noch handlungsunfähig sein. Doch nicht nur Link muss mit Folgen rechnen. Amelia hatte ohne Erlaubnis in seiner Krankenakte gestöbert und damit laut dem Darsteller seine Persönlichkeitsrechte sowie die US-Datenschutzvorschriften HIPAA verletzt. Link wisse genau, was ihr Vorgehen für sie bedeuten könnte. Wie es konkret mit seiner Figur weitergeht, behält Chris noch für sich. Er verrät lediglich, dass in der zweiten Staffelhälfte gleich mehrere Charaktere zahlreiche Geheimnisse hüten.

Die Entwicklung von Links Medikamentenabhängigkeit wurde bewusst schrittweise erzählt, wie Chris erklärte. Sein Seriencharakter habe sein Problem lange verleugnet und stets geglaubt, die Situation aus eigener Kraft bewältigen zu können. Daher sei die Sucht nicht in jeder Folge ausdrücklich thematisiert worden – auch Links Weg zu den Schmerztabletten blieb dabei häufig im Hintergrund. Der Arzt sehe sich selbst als denjenigen, der alles reparieren, allen helfen und für jeden da sein müsse. Dabei habe er seine eigenen Belastungen nie richtig verarbeitet – darunter eine schwere Verletzung und die Geburt seiner Zwillinge. Die Medikamente hätten daher nicht nur seine körperlichen Schmerzen, sondern auch seine innere Unruhe betäubt. Neben Jo ist auch Amelia ganz direkt betroffen, denn sie und Link ziehen gemeinsam ein Kind groß. Für Chris steht deshalb fest, dass seine Figur der Verantwortung nicht länger ausweichen kann: "Er ist an dem Punkt, an dem es keinen Ausweg mehr gibt. Er wird sich für etwas verantworten müssen."

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Chris Carmack, Schauspieler

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Getty Images Chris Carmack und Camilla Luddington beim PaleyFest, 2023

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