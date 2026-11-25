Herzogin Meghan (45) könnte schon bald in die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihren entfremdeten Vater Thomas Markle Sr. (82) einbezogen werden. Gegen ihn laufen in den USA und auf den Philippinen Verfahren wegen mutmaßlicher Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Es gilt die Unschuldsvermutung. Wie der US-Anwalt Jordan Matthews gegenüber Fox News Digital erklärte, könnten die Behörden die Herzogin befragen, falls sie bei ihr relevante Informationen vermuten. "Sie könnte sich entscheiden, bei den Ermittlungen zu kooperieren, und einem Gespräch zustimmen – höchstwahrscheinlich unter bestimmten ausgehandelten Bedingungen. Sollte sie sich gegen eine Zusammenarbeit entscheiden, könnte sie durch eine Vorladung zur Herausgabe von Informationen gezwungen werden", so der Jurist. Royal-Expertin Hilary Fordwich betonte jedoch, dass bislang keine öffentlichen Hinweise auf eine solche Vorladung vorliegen. Laut People ist die 45-Jährige bereit, das FBI bei Bedarf zu unterstützen. Auch Prinz Harry (42) könnte nach Jordans Einschätzung in das Verfahren einbezogen werden. Die Kommunikation des Ehepaares dürfte allerdings rechtlich geschützt sein.

Meghans Mutter Doria Ragland soll in dem Fall bereits eine wichtige Rolle gespielt haben. Laut dem Newsportal half sie den Bundesbehörden dabei, ihren Ex-Mann auf beschlagnahmten Fotos zu identifizieren. FBI-Agenten hatten zwei Lagerräume durchsucht, die Thomas seit 2008 gemietet hatte. Der 14-seitigen Strafanzeige zufolge stellten sie dort rund 78 Gegenstände sicher, darunter Negative, Dias und Bücher. Unter den Negativen sollen sich etwa 18 mutmaßlich illegale Aufnahmen befunden haben. Ein nicht namentlich genannter Zeuge, der Thomas seit den 1970er-Jahren kennt, soll ihn auf mindestens zwei Bildern als erwachsenen Mann zusammen mit einem vorpubertären Mädchen erkannt haben. Am 5. November wurde Anklage in den USA erhoben. Auf den Philippinen folgten am 17. November weitere Anzeigen, unter anderem wegen des Besitzes und der Verbreitung. Nach einer psychiatrischen Begutachtung erklärte ihn ein US-Gericht am 19. November für verhandlungsfähig. Die vorläufige Anhörung in Florida ist für den 1. Dezember angesetzt. Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Haft. Gegenüber Daily Mail wies Thomas alles zurück: "Ich könnte niemals tun, was mir vorgeworfen wird."

Bereits fünf Wochen zuvor hatte Meghan laut dem damaligen Bericht von The Sun auf die Vorwürfe gegen ihren Vater reagiert. "Ich bin zutiefst erschüttert über die Nachrichten, die in den vergangenen 24 Stunden ans Licht gekommen sind. Meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde", hatte sie demnach erklärt. Den jahrelangen Kontaktabbruch zu Thomas hatte sie in ihrer Stellungnahme mit dem Schutz ihrer beiden Kinder begründet. Dem Bericht zufolge hatte Meghan außerdem von einem Schreiben aus dem Jahr 2018 berichtet. Dieses sei bei der Londoner Metropolitan Police und der für den Schutz der Royals zuständigen Polizeieinheit eingegangen. "Es enthielt beunruhigende und verstörende Anschuldigungen gegen meinen Vater. Mir wurde versichert, dass diesen nachgegangen werde", hatte sie erklärt. Welche konkreten Vorwürfe das Schreiben enthalten hatte, war damals offengeblieben. Auch ein Zusammenhang mit den später bekannt gewordenen Ermittlungen war zu diesem Zeitpunkt nicht geklärt gewesen.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Getty Images Thomas Markle auf einem Polizeifoto aus dem Bezirksgefängnis von Pinellas County in Florida, November 2026

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