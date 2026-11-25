Zieht Isabell Horn (42) tatsächlich bald in den australischen Dschungel? Mit einer ausweichenden Reaktion auf Instagram hat die Schauspielerin die Spekulationen um eine mögliche Teilnahme an der Jubiläumsstaffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" weiter angeheizt. Ihre Follower wollten wissen, ob an den aktuellen Gerüchten etwas dran sei. Demnach soll sie 2027 beim RTL-Dschungelcamp dabei sein. Eine eindeutige Antwort gab Isabell nicht. Stattdessen verriet sie, wie sehr sie neue Erfahrungen schätzt und dass sie sich selbst gerne noch einmal überraschen lassen möchte. Für einige Fans klingt das offenbar nach einer versteckten Zusage. Bestätigt ist ihre Teilnahme allerdings noch nicht. Die 20. Staffel der Show soll im Januar 2027 in Australien starten.

"Okay, diese Frage hat wohl eindeutig gewonnen", leitete Isabell ihre Antwort ein. Anschließend wurde sie etwas ausführlicher: "Ihr wisst ja, ich liebe neue Abenteuer, bin wahnsinnig neugierig aufs Leben und verlasse auch gerne mal meine Komfortzone. Wobei ich meine Komfortzone mit zunehmendem Alter und einer guten Matratze auch sehr zu schätzen weiß. Zu den aktuellen Gerüchten kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt leider nichts sagen. Aber ich finde, man ist nie zu alt, um sich selbst noch mal zu überraschen." Die Realitynews-Seite Realitydings verbreitete ihre Aussagen anschließend in einer Instagram-Story. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Kommentare, in denen Fans ihre Antwort als indirekte Zusage deuteten. "Noch deutlicher kann man nicht Ja sagen", schrieb ein User. Ein anderer wollte wissen: "Warum schreibt sie nicht direkt Ja?" Ganz anders reagierte Serkan Yavuz (33), der ebenfalls als möglicher Dschungelcamp-Kandidat gehandelt wird. Auf entsprechende Nachfragen wies der Realitystar die Spekulationen jedoch entschieden zurück. Isabell hingegen vermied ein klares Dementi und ließ damit Raum für weitere Spekulationen.

Bild hatte Isabell bereits zuvor als mögliche Kandidatin für die kommende Jubiläumsstaffel ins Gespräch gebracht. Einem breiten Publikum ist die zweifache Mutter vor allem durch ihre Rolle als Pia Koch in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Doch auch andere Namen werden derzeit mit dem Dschungelcamp in Verbindung gebracht. Als mögliche Teilnehmer der 20. Staffel gelten außerdem Schlagersängerin Michelle (54) und Serkan. Ob das Trio tatsächlich gemeinsam ins Camp zieht, ist bislang unklar. RTL hat die Kandidatenliste noch nicht offiziell bestätigt. Wer sich im Januar den Dschungelprüfungen stellen wird, erfahren die Zuschauer daher erst mit der offiziellen Bekanntgabe.

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ActionPress / AEDT Isabel Horn im Mai 2023

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RTL Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp 2026

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