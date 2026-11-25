Eine neue ZDF-Dokumentation erinnert an die 2025 tödlich verunglückte Biathlonlegende und Bergsportlerin Laura Dahlmeier (†31). In "LAURA - Die Welt der Laura Dahlmeier" zeichnen Angehörige und Weggefährten das Leben der Sportlerin nach. Besonders berührend sind dabei die Worte ihrer Mutter Susi Dahlmeier. Sie teilt einen ganz persönlichen Wunsch ihrer Tochter mit dem Publikum. "Sie hat sich gewünscht, dass die Leute nicht allzu lange trauern. Dass man das einfach nicht vergisst, wie oft man es schön und lustig gehabt hat, und dass man das in Erinnerung behält", wird Susi in einer Pressemitteilung des ZDF zitiert. Die Produktion stellt deshalb neben dem schmerzhaften Verlust vor allem die schönen und heiteren Erinnerungen an Laura in den Mittelpunkt. Ab dem 2. Januar 2027 kann die Doku im Streamingportal des Senders abgerufen werden. Im klassischen Fernsehprogramm wird sie am 19. Januar 2027 um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Das ZDF beschreibt den Film ausdrücklich als "kein Trauerstück", sondern als Würdigung eines selbstbestimmten und erfüllten Lebens. Auch Lauras Vater Andreas Dahlmeier schildert, was seine Tochter der Familie mit auf den Weg gegeben hat. "Immer weitermachen! Das hat sie uns auch oft beigebracht, auch wir müssen weitermachen. Sie würde nicht glücklich sein, wenn wir nur Trübsal blasen oder wir daran zerbrechen würden. Weitermachen!", wird er in der Mitteilung des Senders zitiert. Extrembergsteiger Thomas Huber kommt ebenfalls zu Wort und erinnert sich an Lauras Einstellung in den Bergen: "Sie war zielstrebig, aber der Gipfel zählte eigentlich gar nichts. Wichtig war, ein tolles Erlebnis am Berg zu haben und am Ende wieder zurückzukommen." Zu sehen sind nicht nur Rennen und Lauras größte sportliche Triumphe. Die Dokumentation zeigt auch Momente hinter den Kulissen, private Aufnahmen und eindrucksvolle Bilder aus den Bergen. Mithilfe von Archivmaterial soll zudem Laura selbst zu Wort kommen.

Laura war am 28. Juli 2025 beim Abstieg vom 6.096 Meter hohen Laila Peak im pakistanischen Karakorumgebirge ums Leben gekommen. Gemeinsam mit ihrer Kletterpartnerin Marina Kraus hatte sie sich kurz unterhalb des Gipfels wegen der Gefahr zur Umkehr entschieden. Beim Abseilen wurde die Bergsportlerin auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen und tödlich verletzt. Ihr Körper blieb am Berg zurück und wurde nicht geborgen. Bevor sie sich ganz dem Bergsteigen verschrieb, hatte Laura eine außergewöhnliche Laufbahn im Biathlon hingelegt. Sie holte sieben Weltmeistertitel und feierte 33 Weltcupsiege. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann sie zweimal Gold und einmal Bronze. Im Mai 2019 beendete sie überraschend ihre aktive Laufbahn. Dem Wintersport blieb Laura dennoch eng verbunden: Fast sechs Jahre lang war sie als Biathlonexpertin für das ZDF tätig und begleitete die Wettkämpfe aus einer neuen Perspektive. Nun erinnert der Sender mit privaten Einblicken und sportlichen Höhepunkten an ihr Leben.

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Imago Laura Dahlmeier, Biathletin

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Instagram / laura_dahlmeier Laura Dahlmeier im Juli 2024

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