Freundin erinnert an letztes Telefonat mit Laura Dahlmeier

Kurz vor dem ersten Todestag von Laura Dahlmeier (†31) hat sich ihre enge Freundin und Ex-Biathlon-Kollegin Maren Hammerschmidt zu Wort gemeldet – und dabei emotional an ihr letztes Telefongespräch mit der verstorbenen Olympiasiegerin erinnert. Anfang Juli bestieg Hammerschmidt über die traditionelle Eisenzeitroute die Zugspitze – allein, obwohl die beiden den Aufstieg eigentlich gemeinsam für den vergangenen September geplant hatten. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagt sie: "Es wäre richtig schön gewesen, es mit ihr zusammen zu machen. Sie hätte mir in ihrer Heimat jedes Fleckchen zeigen können."

Das letzte Telefonat der beiden liegt etwas mehr als ein Jahr zurück. Damals redeten sie über den geplanten Trip zur Zugspitze – und Laura erzählte ihrer Freundin auch von ihrer bevorstehenden Reise nach Pakistan, wo sie ihren Sehnsuchtsberg, den Laila Peak, besteigen wollte. "Ich habe das noch sehr bildlich vor Augen, weil ich bei mir zu Hause abends durch den Garten gegangen bin und gegossen habe", erinnert sich Maren. Am 28. Juli 2025 kam Laura bei einem Steinschlag während des Abstiegs vom Laila Peak in rund 5.700 Metern Höhe ums Leben. Eine Bergung ihres Leichnams war nicht möglich. Maren erzählt, dass sie die Trauer bis heute in Wellen überkomme, auch wenn es langsam besser werde. Anfangs habe sie alles in sich hineingefressen und konnte weder gemeinsame Fotos noch Videos ansehen: "Das hat mir in meinem Trauerprozess natürlich nicht geholfen. Weil es einfach unbegreiflich für mich war. Laura war für mich eine Naturgewalt, die unzerstörbar war. Ich habe immer gedacht, ihr passiert nie irgendwas."

Maren ist heute Pressesprecherin des deutschen Biathlon-Teams. Über ihre verstorbene Freundin, die einst der überragende Star der Mannschaft war, spricht sie in höchsten Tönen: "Das hat sie aber nie raushängen lassen, das habe ich an ihr immer sehr geschätzt. Sie war einfach die Beste." Lauras Mutter, Susi Dahlmeier, hat ihrerseits einen tröstlichen Blick auf den Ort des Unglücks gewonnen. "Ich glaube, das ist der schönste Friedhof, den es für die Laura gibt. Verschmolzen mit dem Herzen der Berge. Das war sie und das ist sie", sagte sie. Auch Maren kann sich mittlerweile damit anfreunden – und findet, wo, wenn nicht in den Bergen, hätte die leidenschaftliche Bergsteigerin lieber ihre letzte Ruhestätte gefunden. Im August 2025 hatten rund 200 geladene Gäste in der Wallfahrtskirche St. Anton in Garmisch-Partenkirchen von der Sportlerin Abschied genommen – ganz so, wie Laura es sich selbst gewünscht hatte.

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IMAGO / Marja Laura Dahlmeier, Ex-Biathletin

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Instagram / laura.dahlmeier Laura Dahlmeier als Kind

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IMAGO / Laci Perenyi Laura Dahlmeier, 2018