"Schönster Friedhof": Laura Dahlmeier (†) bleibt unvergessen

Ein Jahr nach ihrem tragischen Tod in den Bergen Pakistans bleibt Biathlon-Legende Laura Dahlmeier (†31) in ihrer Heimat lebendig. In Garmisch-Partenkirchen wurde jetzt der Kurpark offiziell in Laura-Dahlmeier-Park umbenannt – ein besonderer Ort, an dem Familie, Freunde und Fans der verunglückten Sportlerin gedenken können. Gleichzeitig haben sich ihre Eltern damit arrangiert, dass Lauras Körper nach dem Unfall am Laila Peak nicht geborgen werden konnte. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur beschreibt Mutter Susi ihre ganz persönliche Sicht auf diesen schweren Umstand und findet dafür bemerkenswert berührende Worte: "Ich glaube, das ist der schönste Friedhof, den es für die Laura gibt. Verschmolzen mit dem Herzen der Berge. Das war sie und das ist sie."

Susi äußerte sich auch dazu, was es für sie bedeutet hätte, wenn Laura geborgen worden wäre: "Wäre unsere Tochter geborgen oder gefunden worden, dann hätte ich das auch akzeptiert. Aber für mich ist es auch ganz fein, dass sie da dort ihre Ruhestätte einfach hat." Dennoch betonte Susi, wie wichtig ihr ein Erinnerungsort in der Heimat ist. Bereits kurz nach dem Unglück wurden in Garmisch-Partenkirchen ein großes Foto und eine an einem Felsen befestigte Gedenktafel angebracht und nun bietet der neu benannte Park einen zentralen Erinnerungsort. "Ich empfinde es als große Ehre, dass die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen den Park jetzt praktisch der Laura widmet. Das ist eine unheimlich schöne Geste", so die Mutter.

Laura Dahlmeier war im Juli vergangenen Jahres am Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge mit 31 Jahren ums Leben gekommen. Laut den bekannten Informationen wurde die zweimalige Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag am Kopf getroffen und war wohl sofort tot. Mit dem Laura-Dahlmeier-Park gibt es neben Lauras Ruhestätte in den Bergen auch in ihrer Heimat einen festen Ort des Erinnerns.

Anzeige Anzeige

Imago Laura Dahlmeier, Biathletin

Anzeige Anzeige

Imago Gedenkstätte Laura Dahlmeier, 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dahlmeier, 2019