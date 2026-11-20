Tom Holland (30) und Zendaya (30) haben sich zusammen ein neues gemeinsames Zuhause gegönnt: Das Schauspielerpaar hat sich eine Luxusvilla in einem exklusiven Vorort von London gekauft. Laut Daily Mail haben die beiden für das Anwesen im Grünen rund zehn Millionen Euro bezahlt. Das Grundstück ist mehr als 4.000 Quadratmeter groß und soll dem Paar vor allem einen privaten Rückzugsort bieten. Doch nicht nur das Grundstück hat einiges zu bieten. Auf mehr als 460 Quadratmetern Wohnfläche gibt es fünf Schlafzimmer, vier Badezimmer und vier Empfangsräume. Für die beiden Stars ist der Kauf nach der Verlobung der nächste große Schritt. Die Verlobung war im Jahr 2024 bekannt geworden. Im Juni bestätigte Tom dann gegenüber Esquire U.K. auch die Hochzeit.

Die neue Nachbarschaft ist schon sehr gespannt auf die Filmstars. Besonders aufgeregt ist offenbar ein kleiner Spider-Man-Fan aus der Gegend. "Mein Jüngster freut sich riesig darauf, dass Spider-Man gleich gegenüber wohnen wird", schilderte ein Anwohner gegenüber The Mail on Sunday. Allzu große Hoffnungen auf eine Begegnung mit dem Superheldendarsteller macht der Vater seinem Nachwuchs aber nicht. Mit einem Augenzwinkern erzählte er: "Ich habe ihm gesagt: 'Du musst den Ball ganz weit kicken, um bis in ihren Hintergarten zu kommen.'" Der Mann ist eher skeptisch, ob sich eine Gelegenheit ergibt, die neuen Nachbarn bei einem Fest kennenzulernen. "Ich bezweifle, dass sie eine Einweihungsparty feiern werden", erzählte der Anwohner. Wann genau Tom und Zendaya ihr neues Anwesen beziehen, ist bislang nicht bekannt.

Die beiden Schauspieler hatten sich im Jahr 2016 bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennengelernt. Im Film spielten sie die Charaktere Peter Parker und MJ. Jahrelang stritten die beiden Gerüchte über eine Liebesbeziehung ab. Erst ein Foto, das sie beim Küssen zeigte, machte ihre Romanze schließlich öffentlich. Die neue Villa ist allerdings nicht die erste Immobilie, die Tom in England besitzt. Schon seit 2018 gehört ihm ein Anwesen in Kingston-upon-Thames im Großraum London. Zu der Zeit soll er dafür umgerechnet etwa 2,8 Millionen Euro bezahlt haben. In ihrem bisherigen Zuhause hat Zendaya außerdem ein festes Ritual: Die Schauspielerin ist ein großer Fan von Harry Potter. Die Filmreihe hilft ihr nach eigener früherer Aussage beim Abschalten und läuft bei ihr ungefähr einmal am Tag.

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Getty Images Tom Holland und Zendaya beim Photocall zu "Spider-Man: Brand New Day"

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021

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