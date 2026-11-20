Eine Szene beim Dreh von "The Odyssey" hat Zendaya (30) an ihre Grenzen gebracht. Bei einer Sondervorführung des neuen Films von Christopher Nolan (56) im Academy Museum in Los Angeles erinnerte sich die Athena-Darstellerin an ihre große Nervosität zurück, wie Daily Mail berichtet. Es handelte sich dabei um eine Nachtszene von riesiger Dimension mit zahlreichen Statisten und Stuntleuten. Vor allem die Sorge, einen Fehler zu machen und damit den gesamten Take zu ruinieren, hätte sie "unglaublich nervös und ängstlich" gemacht. Ganz allein musste sie diesen Moment aber nicht durchstehen. Ihr Ehemann Tom Holland (30), der in dem Epos den Telemachos spielt, war für sie am Set. Während der schwierigen Szene stand er in einer Ecke und feuerte sie an. "Du schaffst das, du machst das gut", habe er ihr zugerufen, erzählte Zendaya. Seine Unterstützung half ihr damit durch einen Dreh, den sie als so überwältigend erlebte.

Bei der Veranstaltung im Academy Museum stand Zendaya gemeinsam mit Tom Holland und ihren Co-Stars John Leguizamo und Charlize Theron (51) auf der Bühne. Sie erzählte, dass die enorme Größe der Produktion für sie kaum zu begreifen gewesen war. Hinzu kam, dass sie vor Menschen spielen musste, die sie schon lange bewundere. Entsprechend groß sei ihr Wunsch gewesen, alles richtig zu machen. Zwar habe die Anspannung durchaus zu der gefilmten Szene gepasst, doch ihr ständiges Nachdenken habe sie als Schauspielerin innerlich blockiert. Um diese Blockade zu lösen, habe sie versucht, sich ganz auf die Darbietungen der Statisten und Stuntleute zu konzentrieren. "Ich war also einfach offen für die wunderschönen Darbietungen, die ich buchstäblich direkt vor meinen Augen sehen konnte, und habe versucht, so offen und so verletzlich wie möglich zu sein", berichtete Zendaya. Die Hingabe aller Beteiligten an das Projekt habe sie sehr beeindruckt. Diese Energie habe sie mit ihrer eigenen Darstellung zurückgeben wollen.

Zendaya und Tom lernten sich bereits 2016 während der Dreharbeiten zu ihrem ersten gemeinsamen "Spider-Man"-Film kennen. In der Folge wurde immer wieder über eine mögliche Liebesbeziehung spekuliert, bis Kussfotos aus einem Auto die Gerüchte im Juli 2021 bestätigten. 2026 soll das Paar laut Berichten zunächst heimlich geheiratet haben. Tom deutete die Trauung später in einem Gespräch mit Esquire an. Als er auf KI-generierte Bilder ihrer vermeintlichen Hochzeit angesprochen wurde, erklärte der Schauspieler, dass seine Familie davon nicht getäuscht worden sei, weil "sie alle dabei waren". Am 4. August sollen Zendaya und Tom ihre Hochzeit schließlich mit einer großen Feier im Beaverbrook Hotel in der englischen Grafschaft Surrey zelebriert haben. Wie das Magazin People berichtete, waren auch Toms Brüder Sam, Harry und Paddy anwesend und in dem luxuriösen Hotel untergebracht.

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Getty Images Zendaya bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" im Academy Museum in Los Angeles

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Getty Images Tom Holland, John Leguizamo, Zendaya und Charlize Theron bei einer Sondervorführung von "The Odyssey" in Los Angeles

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