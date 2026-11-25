Tyrese Haliburton (26) und seine Frau Jade Jones dürfen sich aktuell auf Familienzuwachs freuen! Der NBA-Star der Indiana Pacers und seine Liebste erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Am Dienstag machte Jade die frohe Botschaft mit einer Bilderreihe auf Instagram öffentlich. Die besagten Fotos zeigen das glückliche Paar in einem Garten. Mit dabei ist auch der Mini-Goldendoodle der beiden, namens Ames. Tyrese steht hinter seiner Frau, hält ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch und gibt ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange. Außerdem ist in dem Beitrag ein Ultraschallausdruck mit vier Aufnahmen des Babys zu sehen. Auch der Vierbeiner spielt eine sehr wichtige Rolle: Ames trägt ein Halstuch mit dem Schriftzug "Big Brother" und wird damit als künftiger großer Bruder vorgestellt. Viele Worte machte Jade zu der Ankündigung nicht. Sie schrieb lediglich dazu: "Baby Hali. Frühjahr 2027". Der Nachwuchs soll also im kommenden Frühling zur Welt kommen.

Die Freude über die Neuigkeiten ist auch in der Sportwelt extrem groß. Unter dem Instagram-Beitrag sammeln sich etliche Glückwünsche von bekannten Athleten. Turnerin Simone Biles (29) kommentierte beispielsweise begeistert: "Omg, Glückwunsch." Basketballspielerin Caitlin Clark konnte ihre Vorfreude auch kaum zurückhalten. "Ich kann es kaum erwarten, ich liebe euch beide!", schrieb sie unter den Post. Auch Tyreses Verein ließ es sich nicht nehmen, den werdenden Eltern zu gratulieren. Die Indiana Pacers hinterließen Glückwünsche und schickten dazu gelbe und blaue Herzen. Darüber hinaus meldeten sich auch zwei Teamkollegen des Basketballers in der Kommentarspalte zu Wort. Jay Huff schrieb kurz und knapp: "Glückwunsch euch!" Andrew Nembhard reagierte ebenso und kommentierte: "Holayy." Für das Paar dürfte die Anteilnahme aus dem Umfeld des Sportlers also kaum größer sein können – die Kommentarspalte füllte sich innerhalb kurzer Zeit mit Gratulationen.

Für Tyrese und Jade ist 2026 ohnehin ein ereignisreiches Jahr. Im Juli gaben sie sich zunächst im kleinen Rahmen bei einer standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Im darauffolgenden Monat feierten sie ein größeres Hochzeitsfest, bei dem Rapper 50 Cent (51) auftrat. Die Zeit vor der Hochzeit war allerdings von einem tragischen Verlust geprägt: Knapp zwei Monate vor der Trauung starb Jades Freundin Makenzi Kern unerwartet während des Junggesellinnenabschieds auf St. Barths. Wie TMZ dazu berichtete, führte ihre Familie den Tod auf gesundheitliche Komplikationen zurück. Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Beteiligung von Drogen oder Alkohol gab es demzufolge nicht. Jade und Makenzi hatten sich als Cheerleaderinnen an der Iowa State University kennengelernt und angefreundet. An derselben Hochschule spielte Tyrese von 2018 bis 2020 Basketball. Nun freuen sich die baldigen Eltern jedoch auf ein aufregendes Kapitel als Familie, das vor ihnen liegt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jade Jones und Tyrese Haliburton bei der Reform Alliance Casino Night in Atlantic City, 13. September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles bei den Laureus World Sports Awards 2026 in Madrid

Anzeige Anzeige