In seiner rund 40-jährigen Hollywoodkarriere hat Johnny Depp (63) ein Vermögen verdient – doch von dem vielen Geld soll zwischenzeitlich kaum noch etwas übrig gewesen sein. Wie Page Six vorab aus der am 24. November erscheinenden Biografie "The Many Faces of Johnny Depp" berichtet, soll der Schauspieler im Laufe seiner Karriere rund 590 Millionen Euro verloren haben. Autor Mark Seal beruft sich dabei auf Gerichtsunterlagen, die 2017 öffentlich wurden und aus denen auch die enormen Steuerschulden des Hollywoodstars hervorgehen sollen. Weil Johnny über einen Zeitraum von 17 Jahren seine Steuern verspätet oder gar nicht gezahlt habe, seien weitere Verbindlichkeiten in Höhe von rund 90 Millionen Euro entstanden. Dabei soll ihm allein seine Paraderolle als Jack Sparrow in den fünf Fluch der Karibik-Filmen zwischen 2003 und 2017 insgesamt 240 Millionen Euro eingebracht haben. Als Gründe für seine finanziellen Schwierigkeiten führt der Autor einen extravaganten Lebensstil sowie ein unzureichendes Finanzmanagement an.

Wie kostspielig Johnnys Lebensstil gewesen sein soll, verdeutlicht der Autor anhand einiger Beispiele: Für zehn Kisten Wein soll der Schauspieler 265.000 Euro zuzüglich Steuern ausgegeben haben, beim Juwelier Fred Leighton habe er für ca. eine halbe Million Euro eingekauft. Auch den Abschied von seinem verstorbenen Freund Hunter S. Thompson ließ sich Johnny einiges kosten. Schätzungsweise drei bis fünf Millionen Euro investierte er 2015 in ein Denkmal samt Kanone, mit der die Asche des Journalisten in Colorado in den Himmel geschossen wurde. Um seine Ausgaben zu decken, habe der Hollywoodstar jährlich mindestens zwei große Studiofilme und Einnahmen von 36 Millionen Euro benötigt. Im September 2015 schrieb seine damalige Agentin Tracey Jacobs an Finanzmanager Joel Mandel: "Hast du Johnny gesagt, dass er bis zum Ende des Jahres 23 Millionen Euro verdienen muss?" Zudem sollte Joel versuchen, besonders teure Anschaffungen zu verhindern oder zumindest günstigere Preise auszuhandeln.

Mit seinem Erfolg als Jack Sparrow habe sich laut Mark auch Johnnys Alltag grundlegend verändert. Der Schauspieler sei fortan mit einem ständigen Gefolge unterwegs gewesen und habe nicht mehr mit Linienflugzeugen reisen können. Aus dem Hollywoodstar sei eine international bekannte Marke geworden, von der zahlreiche Menschen finanziell abhängig gewesen seien. Als Johnny 2015 in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein soll, verkaufte er Berichten zufolge seine geliebte Jacht für 24 Millionen Euro an "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling, hielt jedoch an seiner Privatinsel auf den Bahamas und seinen 14 Häusern fest. Später verklagte der Schauspieler seine damaligen Finanzmanager, die ihrerseits mit einer Gegenklage reagierten. Zu einem Prozess kam es allerdings nicht, da sich die Parteien 2018 außergerichtlich einigten.

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Getty Images Johnny Depp bei der Closing Night des Red Sea International Film Festival 2025 in Saudi-Arabien, Dezember 2025

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ActionPress/United Archives GmbH Johnny Depp als Jack Sparrow

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