Edda Pilz (25) kann kaum fassen, was zwei Frauen in einem Podcast über ihre Beauty-OPs vom Stapel gelassen haben. In einem neuen Instagram-Reel reagiert die Reality-Bekanntheit sichtlich verärgert auf mehrere Sequenzen aus der frei abrufbaren Sendung. In den Clips diskutieren die beiden Gastgeberinnen ausführlich über Eddas kosmetische Eingriffe, ihre Gesichtszüge sowie ihre persönlichen Komplexe. Laut der Influencerin hätten sich die Frauen dabei über ihr Aussehen amüsiert. Außerdem hätten sie sogar darüber geredet, ihre Selbstzweifel mit gezielten Kommentaren noch zu verstärken. Genau das trifft Edda besonders: "Allein diesen Gedanken zu haben, find ich schon so unfassbar böse, die Unsicherheit von jemand anderem absichtlich verstärken zu wollen", erklärt sie in dem Clip. Für sie ist damit eine klare Grenze überschritten. Was in dem Podcast gesagt wurde, habe aus ihrer Sicht nichts mehr mit legitimer Kritik zu tun. Stattdessen handle es sich um verletzenden persönlichen Spott.

Gleichzeitig stellt Edda klar, dass sie Kritik grundsätzlich aushält. Niemand sei verpflichtet, sie oder ihre Inhalte gutzufinden, erklärt sie. Selbst ihre Entscheidung für Beauty-OPs könne man gerne hinterfragen. Sich jedoch über den Körper einer anderen Frau lustig zu machen, Ferndiagnosen über deren Seelenleben zu stellen und Unwahrheiten als Fakten darzustellen, habe für sie mit Aufklärung nichts mehr zu tun. In dem Podcast sei ihr unter anderem unterstellt worden, sie habe sich wegen Kommentaren im Netz operieren lassen und lehne therapeutische Hilfe ab. Zudem sei behauptet worden, sie habe mit der behandelnden Klinik kooperiert. Eine solche Zusammenarbeit habe es laut Edda jedoch nie gegeben. Als widersprüchlich empfindet sie, dass die Frauen einerseits davor gewarnt hätten, dass Onlinekommentare Unsicherheiten verstärken und junge Frauen zu Beauty-OPs bewegen könnten. Andererseits hätten sie sich selbst über ihr Aussehen lustig gemacht. Ihr Fazit fällt deutlich aus: "Denn meine OPs verletzen niemanden. Das, was ihr da macht, schon."

In dem Clip blendet Edda zudem ältere Aufnahmen ein, die zur Zeit ihrer Nasen-OP in Istanbul aufgenommen wurden. Einige der Fotos zeigen die Content-Creatorin noch mit einem Verband oder Pflaster auf der Nase. Heute habe sie zwar einen Punkt erreicht, an dem sie solche Sprüche nicht mehr so nah an sich heranlasse, betont sie. Dennoch nehme sie sich das Recht heraus, derartige Äußerungen weiterhin als kränkend, respektlos und traurig zu bewerten. An die beiden Podcasterinnen richtet sie deshalb einen Appell: Sie sollten weniger über die Beauty-Eingriffe fremder Menschen nachdenken und sich stattdessen stärker mit ihrem eigenen Umgangston im Netz beschäftigen. Zum Abschluss ihres Videos fordert Edda die Frauen auf, ihren eigenen moralischen Kompass genauso kritisch zu hinterfragen, wie sie es mit Eddas persönlichen Entscheidungen tun.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Reality-TV-Bekanntheit

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