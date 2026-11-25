In der Villa fliegen die Fetzen: Zwischen Giuliano Lorenzo Hediger und Hanna Weig (30) kommt es nach ihrem Kuss zum heftigen Streit. Wie die neuen Folgen von Love Island VIP zeigen, erzählt Hanna nicht nur den anderen Bewohnern, dass der Realitystar offenbar mehr von ihr wolle. Auch Giulianos Couple Camelia Minicuta bekommt diese Version zu hören. Das lässt Giuliano nicht auf sich sitzen und stellt Hanna zur Rede: "Ich verstehe nicht, was du für Filme machst." Doch damit ist das Drama noch längst nicht vorbei. Camelia schlägt Giuliano daraufhin sogar vor, Hanna bei einem Date besser kennenzulernen. Von dieser Idee hält der Musiker allerdings wenig. Sichtlich genervt macht er deutlich, dass sein Interesse nach wie vor allein Camelia gilt: "Ich will sie doch gar nicht daten. Darf ich auch noch mitreden?" Mit diesem Vorschlag hatte Giuliano offenbar nicht gerechnet.

Hanna lässt sich davon jedoch nicht beirren und bleibt bei ihrer Darstellung. "Er ist einfach nicht ganz ehrlich, und ich lasse mir das im Moment nicht gefallen. Fakt ist, dass wir die ganze Zeit flirten", betont sie in der Show. Giuliano sieht die Situation völlig anders: Bei dem Kuss habe er nichts gefühlt, für ihn sei er bedeutungslos gewesen. Hanna widerspricht: "Er hat es so dargestellt, als wäre der Kuss gut gewesen und mehr nicht." Trotz des Streits sucht die Schauspielerin kurz darauf erneut Giulianos Nähe und bittet ihn: "Sei nicht sauer." Im Einzelinterview zeigt sie sich überzeugt: "Giuliano kann mir nicht sauer sein und ich ihm auch nicht. Weil wir mögen uns einfach." Auch zwischen Giuliano und Camelia bleibt die Stimmung angespannt. Dass Camelia ihm zutraut, Hanna womöglich besser zu finden, bringt ihn auf die Palme. Ihre Kommunikation beschreibt er schließlich wenig begeistert: "Wir können wirklich nicht gut miteinander reden. Ich weiß nicht."

Giulianos heftige Reaktion hat eine Vorgeschichte: Das Verhältnis zu Camelia war schon vor ihrem Vorschlag, er solle Hanna weiter kennenlernen, angespannt. Bei der Movie Night sah Camelia einen Clip, in dem Giuliano nach dem Kuss mit Hanna zugab, sich nicht zwischen den beiden Frauen entscheiden zu können. Dabei hatte er Camelia zuvor noch versichert, ausschließlich an ihr interessiert zu sein. Der Widerspruch traf sie sichtlich: Als sie Giuliano anschließend mit seiner Unehrlichkeit konfrontierte, standen ihr Tränen in den Augen. Vor diesem Hintergrund hält sich Camelia nun zurück und legt Giuliano nahe, Hanna eine Chance zu geben. Er hingegen beteuert weiterhin, nur an Camelia interessiert zu sein, und lehnt ein Date mit Hanna entschieden ab. Wie sich die Situation zwischen den dreien weiterentwickelt, bleibt vorerst offen.

Neue Folgen von "Love Island VIP" sind immer ab Mittwoch auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Giuliano Lorenzo Hediger und Hanna Weig bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Camelia Minicuta und Giuliano Lorenzo Hediger bei "Love Island VIP"

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