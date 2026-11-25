Eliza Beidinger und Cedric Beidinger (33) gehen bei ihrer jüngsten Tochter Leni einen ungewöhnlichen Weg: Die Kleine wird schon seit ihrer zweiten Lebenswoche für das große Geschäft über die Toilette gehalten. Im Promiflash-Interview bei der Hype Fight Night sprach die Influencerin jetzt offen über diese frühe Routine. "Die geht ja, seitdem die zwei Wochen ist, auf die Toilette", verriet Eliza. Inzwischen lande das große Geschäft tatsächlich zuverlässig im Klo. Zum Pinkeln nutze das Baby allerdings weiterhin die Windel. Auch Cedric, der bei dem Gespräch ebenfalls dabei war, zeigte sich von der Methode überzeugt. Er hob vor allem einen praktischen Vorteil hervor: Den Eltern bleibe dadurch das lästige und aufwendige Säubern voller Windeln erspart. Dass ein so junges Kind bereits über die Toilette gehalten wird, dürfte zunächst ungewöhnlich klingen. Für Eliza und Cedric hat sich das Vorgehen jedoch zu einem festen Ablauf entwickelt, der vor allem bei Lenis Verdauung helfen soll.

Auf die Methode stieß Eliza wegen Lenis starker Koliken und ihrer damaligen Probleme beim Stuhlgang. "Leni hat wirklich geschrien wie am Spieß. Wollte nicht Aa machen. Und dann habe ich mich da einfach ein bisschen belesen", erinnerte sich die Mutter im Interview. Bei ihrer Recherche stieß sie auf das sogenannte Abhalten und probierte es kurzerhand bei ihrer Tochter aus. "Und es hat geklappt. Und ich bin so dankbar, dass ich es gemacht habe", erklärte sie. Cedric hat für andere Eltern sogar einen konkreten Tipp parat: "Einfach alle zwei, drei Stunden, wenn du eh die Windel wechselst, direkt sagen: Ich gehe jetzt mit ihr aufs Klo. Nimm die zwei, drei Minuten und halte sie einfach über die Toilette ab. Und dann kommt es halt irgendwann." Besonders bei Durchfall wolle er vermeiden, ein Kind über längere Zeit immer wieder nach einer vollen Windel reinigen zu müssen.

Bei ihren anderen Kindern hatte Eliza das Abhalten übrigens noch nicht praktiziert. Wie sie klarstellte, sei sie erst durch Lenis Beschwerden auf die Methode aufmerksam geworden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Eltern mit einer Entscheidung rund um ihre Jüngste für Gesprächsstoff sorgen. Bereits im Dezember 2025 hatten Eliza und Cedric für Aufsehen gesorgt, als sie ihrer damals drei Monate alten Tochter die Haare abrasierten. In den sozialen Medien hagelte es daraufhin heftige Kritik an dem Paar. Die negativen Kommentare hatten vor allem Eliza getroffen. "Also, er ist ein bisschen entspannter, ich eher nicht. Ich nehme mir manchmal auch viele Dinge zu Herzen. Das muss ich jetzt auch langsam mal lernen, dass ich das nicht mehr mache", hatte sie damals gegenüber Promiflash erklärt. Besonders kritische Presseberichte hatten bei ihr Zweifel ausgelöst. Verstecken hatte sie ihre Entscheidungen deshalb aber nicht wollen: "Ich möchte das aber nicht heimlich machen, sondern das machen, wonach mir ist", hatte Eliza klargestellt.

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner mit Tochter Leni beim BILD-Renntag 2026

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Imago Cedric Beidinger und Eliza Klenner bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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