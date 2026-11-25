Prinz William (44) ist derzeit in Indien zu Besuch, doch über seine ganz persönliche Verbindung zu dem Land hat er bislang kein Wort verloren. Bei seinem Besuch in Mumbai sprach der Royal bisher nicht öffentlich über seine indischen Wurzeln. Dabei sind diese durch DNA-Untersuchungen belegt. Seine fünffache Urgroßmutter Eliza "Betsy" Kewark wurde 1790 genau in dieser Stadt geboren. Die dunkelhäutige Frau mit armenischem Vater und indischer Mutter gehört zur Familie seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana (†36). Die Wissenschaftlerin Susan Harvard hat Elizas Leben mehr als zwei Jahrzehnte lang erforscht. Gegenüber The Telegraph fordert sie William nun auf, zu diesem Erbe zu stehen: "Ich denke, der Moment ist endlich gekommen, in dem Prinz William sagen sollte: 'Ich bin stolz auf meine indische Abstammung.'" Gerade bei einer Reise, die Großbritannien und Indien enger zusammenbringen soll, sieht Susan darin eine Möglichkeit für eine persönliche Annäherung. Weshalb William diese Familiengeschichte bisher nicht öffentlich thematisiert hat, ist nicht bekannt.

Elizas Leben war von der britischen Kolonialherrschaft geprägt. Sie heiratete den Schotten Theodore Forbes in einer armenischen Kirchenzeremonie. Er war ein aufstrebender Mitarbeiter der Britischen Ostindienkompanie. Wegen ihrer Hautfarbe tauchte Eliza in offiziellen Dokumenten aber nicht als seine Ehefrau auf, sondern lediglich als Haushälterin. Acht Jahre lang lebten die beiden zusammen und bekamen zwei Kinder: Alexander und Kitty, die im jemenitischen Mocha geboren wurde. Kitty ist eine direkte Vorfahrin von Diana und William. Theodores Vorgesetzte rieten ihm davon ab, seine indische Frau und die Kinder in die Gesellschaft Bombays einzuführen, weil das seiner Karriere schaden könne. Daraufhin schickte er Kitty nach Schottland, Eliza blieb mit Alexander zurück. Als Theodore 1820 auf dem Weg nach Europa starb, erhielt Eliza laut Testament monatlich 100 Rupien – heute entsprechen 100 Rupien noch 0,98 Euro –, die Tochter Kitty dagegen 50.000 Rupien – dies sind heute 491,80 Euro. Vierzehn Jahre später bat Eliza einen Verwandten ihres Mannes erfolglos um Geld, danach verliert sich ihre Spur.

Wissenschaftlich bestätigt wurde die Verbindung im Jahr 2013 von Dr. Jim Wilson und seinem Team an der Universität Edinburgh. Die Forscher untersuchten Speichelproben von zwei heute lebenden Nachkommen, die in direkter mütterlicher Linie mit Diana verwandt sind. Darin fanden sie eine seltene südasiatische mitochondriale DNA-Linie, die nur bei sehr wenigen Menschen in Indien und Nepal vorkommt. Die Abstammungslinie führt von Kitty über mehrere Generationen bis zu Frances Roche. Deren Tochter Diana heiratete später den damaligen Prinzen Charles und brachte William zur Welt. Laut Susan Harvard ist Elizas Geschichte bei den Spencers schon länger bekannt. In der Bibliothek des Familiensitzes Althorp sollen sogar armenische Briefe von Eliza liegen. Die Forscherin ist deshalb überzeugt, dass auch William von seiner Herkunft weiß. Auch sein Onkel Earl Spencer soll diesen Familienzweig seit etwa 15 Jahren kennen. Dass dessen erste beiden Töchter Eliza und Kitty heißen, ist nach Informationen von The Telegraph allerdings Zufall.

Anzeige Anzeige

Chris Jackson/Pool/Afp via Getty Images, SIPA PRESS / ActionPress Prinz William und Prinzessin Diana

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate lächeln bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai

Anzeige Anzeige