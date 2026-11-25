Edith Stehfest (31) lässt sich von den Babynews ihres Ex-Mannes Eric Stehfest (37) anscheinend nicht aus der Ruhe bringen. Nachdem sie zahlreiche Nachrichten von Followern und Menschen aus ihrem privaten Umfeld erhalten hatte, äußerte sich die erkältete Schauspielerin nun in einer Instagramstory ausführlicher dazu. Dabei erzählte sie: "Mir geht es auf jeden Fall besser, als wenn ich jetzt schwanger wäre." Mit Blick auf Eric fügte sie hinzu: "Weil das würde nämlich heißen, dass er auch wieder Vater wird." Prinzipiell freue sich Edith für ihren Ex und dessen Partnerin Sarah Scheil. Überraschend ist die Schwangerschaft für Edith aber auf keinen Fall. Einen kleinen Spruch gegen Eric konnte sie sich deshalb nicht verkneifen: "Das passt zum Zeitplan bei ihm auch immer ganz gut."

Im Hinblick auf ihre gemeinsamen Kinder kann Edith der wachsenden Patchworkfamilie einiges Positives abgewinnen. Nach ihren Worten wünschen sich die Kinder eine intakte Familie. "Und wenn das dafür sorgt, dann freut mich das total", stellte sie klar. Auch Eric gewährte einen Einblick in sein Familienleben mit Sarah. Den gemeinsamen Alltag der Patchworkfamilie fasste er mit den Worten "Immer chaotisch, niemals langweilig" zusammen. Den beiden sei es wichtig, darauf zu achten, dass keines der Kinder zu kurz kommt. Die Aussicht, künftig mit insgesamt fünf Kindern durchs Leben zu gehen, sieht der Schauspieler positiv.

Für Eric und Sarah ist es das erste gemeinsame Kind, während der Schauspieler bereits zum dritten Mal Vater wird. Aus seiner früheren Beziehung mit Edith gingen zwei Kinder hervor. Sarah bringt ebenfalls zwei Kinder mit in die Konstellation. Von der Schwangerschaft der Partnerin ihres Ex-Mannes hatte die Schauspielerin allerdings nicht durch ihn persönlich erfahren. Stattdessen stieß sie über TikTok auf die Nachricht. Trotzdem gratulierte Edith dem werdenden Vater und hob bereits damals hervor, dass ihre beiden Kinder dadurch ein weiteres Geschwisterchen bekommen.

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Imago Edith Stehfest, November 2024

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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