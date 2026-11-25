Hobbybauer Tobias Pankow (41) sorgt bei den Zuschauern von Bauer sucht Frau für mächtig Ärger. In der siebten Folge der Kuppelshow stand für den Realitystar während der Hofwoche eine wichtige Entscheidung an: Er musste sich festlegen, ob er die gemeinsame Zeit auf seinem Hof mit Rüya oder mit Caro fortsetzen möchte. Im Netz dreht es sich derzeit aber weniger um seine Gefühle als um seine Wortwahl. Unter dem aktuellen "Bauer sucht Frau"-Instagram-Beitrag "Zeit für Hofgeflüster" machen zahlreiche Zuschauer ihrem Ärger Luft. Viele empfinden die Sprüche des Landwirts als herablassend, respektlos und schlicht aus der Zeit gefallen. Vor allem seine Aussagen über Frauen kommen bei den Fans gar nicht gut an. Und auch mit seiner Selbstbezeichnung als Gentleman-Farmer können etliche Kommentatoren wenig anfangen. In seinem Verhalten stecke ihrer Meinung nach einfach zu wenig Gentleman.

Die Kommentare im Netz fallen teils ziemlich deutlich aus: "Wow, Tobias, ein herablassender Satz nach dem anderen", schreibt ein User unter den Post. Ein anderer kommentiert: "Die Sprüche sind weder witzig noch zeitgemäß und Sarah hat es Gott sei Dank noch früh genug gemerkt." Noch deutlicher wird ein weiterer Zuschauer: "Er merkt nicht, dass seine Sprüche nicht mehr in die heutige Zeit passen (macht sich die Nägel ...), oder Frauen können ja dieses oder jenes nicht ... das war vielleicht noch bis vor 3 Jahren lustig, ist aber respektlos." Auch der selbst gewählte Titel des Hobbybauern bekommt sein Fett weg: "Für einen selbsternannten Gentleman-Farmer steckt da aber ganz schön wenig Gentleman drin... Sarah scheint diese Mogelpackung als Einzige erkannt zu haben ..." Ein Fan nimmt außerdem Tobias' Frauenbild ins Visier: "Sein Frauenbild ist auch wirklich etwas schwierig, weil Frauen sind ja immer schwach und haben es auch nicht so mit Koordination."

Ursprünglich wollte Tobias gleich drei Frauen näher kennenlernen: die 22-jährige Rüya, die 37-jährige Caro und die 43-jährige Sarah. Schon die Speed-Dates, mit denen er seine Favoritinnen auswählte, waren bei einem Teil des Publikums schlecht angekommen. Der Landwirt erklärte damals, er habe auf diese Weise allen Frauen die gleiche Chance geben wollen. Auf seinem Hof führte er die Kandidatinnen dann durch sein Haus und zeigte ihnen dabei auch seine Jagdtrophäen. Bei den Frauen kam die tierische Deko allerdings unterschiedlich gut an. Für Sarah war das Abenteuer auf dem Hof schließlich früher als geplant vorbei, denn sie brach die Hofwoche vorzeitig ab. Bei Rüya und Caro hielt sich die Trauer darüber in Grenzen. Die beiden zeigten sich eher erleichtert, schließlich warb damit eine Konkurrentin weniger um die Aufmerksamkeit des Hobbybauern. Für welche Dame er sich schlussendlich entschieden hat? Ein Albtraum nahm Tobias die Entscheidung ab: Er wählte Rüya für den Rest der Hofwoche aus und schickte Caro nach Hause.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tobias Pankow bei "Bauer sucht Frau" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Tobias, Rüya, Caro und Sarah, "Bauer sucht Frau" 2026

Anzeige Anzeige