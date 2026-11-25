Jools Oliver (51) kommt einfach nicht zur Ruhe: Vom ersten Augenblick des Tages an kreisen ihre Gedanken unaufhörlich um ihre fünf Kinder Poppy, Daisy, Petal, Buddy und River. Das offenbarte die Ehefrau von Starkoch Jamie Oliver (51) jetzt im Podcast "Lessons From Our Mothers". Schon wenn sie ihre Kinder nur für eine kurze Zeit nicht sehe, mache sie sich Sorgen. Diese fangen bereits mitten in der Nacht an: "Alles, was ich tue, ist, mir Sorgen zu machen. Ich mache mir Sorgen von dem Moment an, in dem ich um drei Uhr morgens aufwache. In dem Moment, in dem ich um sechs Uhr wieder aufwache. Ich höre nie auf, mir Sorgen zu machen", klagte sie. Wie sie diese Gedankenspiralen durchbrechen könne, wisse sie selbst nicht. Inzwischen zieht die Britin sogar in Erwägung, dass Medikamente ihr helfen könnten, endlich aus diesem Stressgefühl herauszukommen.

Wie sehr die Kinder ihren Alltag bestimmen, machte Jools anhand eines Beispiels deutlich. Wenn sie zum Einkaufen fährt, kommt sie an der Schule vorbei – und sofort denkt sie daran, welches ihrer Kinder sich gerade dort aufhält. Manchmal warte sie sogar, um ihr Kind vielleicht zu sehen, wenn es in der Mittagspause über die Straße geht. Die Sorge bleibe auch dann bestehen, wenn sie das Kind ohnehin zwei Stunden später wiedertreffe. Grund dafür sei laut ihrer Aussage die riesige Liebe zu ihrem Nachwuchs. Ganz schlimm sei es bei Schulausflügen: Bis das Kind wohlbehalten zurück sei, male sie sich die schlimmsten Szenarien aus. "Und dann ist er direkt vom Schulausflug zurück. Und ich denke: 'Oh, ich wünschte, ich hätte mir keine Sorgen gemacht'", schilderte sie ihre Gefühlslage.

Vor rund vier Jahren hatte Jools die Diagnose ADHS erhalten. Anschließend ließ sie sich zusätzlich auf Autismus testen, da sie an sich selbst Verhaltensweisen wiedererkannte, die auch ihre Kinder zeigen, die zum Teil ebenfalls autistisch sind. Die späte Diagnose ihrer Neurodivergenz war für die Mutter ein großer Einschnitt. Lange habe sie ihre Schwierigkeiten nicht einordnen können und den Alltag als belastend und kräftezehrend erlebt. Mit ihrem Ehemann ist sie seit 26 Jahren verheiratet. Zusammen haben die beiden fünf Kinder: Poppy ist 24, Daisy 23, Petal 17, Buddy 16 und River zehn Jahre alt. Neben ihrer Neurodivergenz macht Jools derzeit auch die Menopause zu schaffen. Das Zusammenspiel von beidem empfindet sie als besonders herausfordernd: "Ich glaube, wenn man neurodivergent ist, ist die Menopause ein doppelter Albtraum", erklärte sie.

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Getty Images Jools Oliver bei der "Global Kids Fashion Week" in London im März 2013

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Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022

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