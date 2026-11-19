Serkan Yavuz (33) und Cecilia Asoro (30) schießen gegen das Verhalten ihrer Kollegen aus der Reality-TV-Branche. In einer neuen Folge des Podcasts "unREAL" packen beide aus, was sich angeblich hinter den Kulissen der Bubble abspielt. Als Beispiel dient ihnen Kampf der RealityAllstars. Sowohl Serkan als auch Cecilia nahmen an der Show teil. "Das hat meinen Kopf kaputt gemacht. Diese Egoprobleme", meint Serkan. Manche Teilnehmer hätten die Mitarbeiter der Produktion respektlos behandelt. Er führt aus: "Jeder denkt, er sei der Größte, der größte Macker, der größte Star, Promi..."

Cecilia stimmt ihrem guten Freund zu und schildert, wie chaotisch es bei den Dreharbeiten zuging: "Jeder labert durcheinander, wie ein Kind, wie im Kindergarten. Es ist krank. Alle ADS, keiner kann ruhig bleiben." Noch stärker stört die beiden allerdings, wie einige Kollegen mit dem Team umgehen. "Welche Erziehung hast du eigentlich genossen? Diese Abgehobenheit!", wettert Cecilia und zieht ein vernichtendes Fazit: "Viele haben so eine böse Seele." Serkan ist der Meinung, dass die Crew für diese Strapazen eigentlich besonders entlohnt werden müsste: "Die von der Produktion müssten doppeltes Gehalt bekommen, so viel wie die manchmal ertragen müssen wegen solcher Pappnasen."

Auch Serkan findet deutliche Worte und nennt das Verhalten "so asozial". Am liebsten würde der Influencer die Zustände sogar öffentlich machen. Wenn seine eigene Karriere im Reality-TV einmal beendet ist, wolle er sich bei Produktionen einschleusen lassen. Dort möchte er dann heimlich festhalten, was sich tatsächlich hinter den Kulissen abspielt. Dass es auch anders laufen kann, haben die beiden bei einem anderen Projekt erlebt. Die Dreharbeiten zu "Catch Us" seien deutlich angenehmer gewesen. Laut Serkan war das ein "Unterschied von Tag und Nacht".

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Instagram / catchus.de Serkan Yavuz und Cecilia Asoro, Realitystars

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