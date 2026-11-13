Serkan Yavuz rechnet mit verantwortungslosen Vätern ab

Serkan Yavuz (33) findet deutliche Worte für Väter, die sich nach einer Trennung kaum noch um ihre Kinder kümmern. Im Podcast "Unreal" kritisiert der Realitystar Männer, die ihren Nachwuchs nur an ausgewählten Wochenenden oder sogar bloß alle paar Wochen sehen. Für den zweifachen Vater ist klar, dass Kinder unabhängig von der Beziehung zwischen den Eltern immer Priorität haben müssen. Diesen Anspruch lebt er nach eigener Aussage auch selbst: Serkan habe täglich Kontakt zu seinen beiden Töchtern und sehe sie jeden Tag. Für Väter, die ihre Sprösslinge nur an ausgewählten Wochenenden oder sogar nur alle paar Wochen treffen, findet Serkan deshalb klare Worte: "Wenn du wirklich wollen würdest, würdest du den Arsch hochkriegen und alles dafür tun, um deine Kinder zu sehen. Weil die Kinder immer an erster Stelle stehen!"

Ganz schwarz-weiß sieht der Influencer die Sache allerdings nicht. Familiäre Konstellationen hätten viele Nuancen und jeder Fall sei anders gelagert, räumt er ein. Trotzdem finde er es immer wieder "erschreckend", wenn Männer ihre Verantwortung nur deshalb nicht wahrnähmen, weil sie von der Mutter ihrer Kinder getrennt seien oder nicht mit ihr unter einem Dach lebten. Besonders kritisch sieht er Väter, die sich bereits für einzelne Unternehmungen feiern lassen. "Ich finde es so schlimm, wenn Väter sich darauf ausruhen, wenn die am Wochenende mal mit dem Kind ein Eis essen gehen oder so. [...] Ich würde mich schämen. Ich sage es ehrlich, ich würde mich schämen, wenn ich das so machen würde", stellt er im Podcast klar. Seiner Meinung nach bekommen Väter schon für Selbstverständlichkeiten viel zu viel Anerkennung: "Väter ruhen sich viel zu sehr auf den Kleinigkeiten aus und bekommen dann trotzdem so viel Lob von der Außenwelt", fasst der Realitystar seine Kritik zusammen.

Gleichzeitig lenkt Serkan den Blick auf die tägliche Belastung vieler Mütter. Sie seien häufig stärker in die Betreuung eingebunden und freuten sich deshalb schon über jede Form von Unterstützung. "Frauen oder Mütter sind einfach nur froh, wenn die Unterstützung bekommen. [...] Die leisten deutlich mehr als wir Männer oder wir Väter, weil sie viel mehr eingebunden werden", betont er bei "Unreal". Auch er selbst erlebe, dass Fans und Außenstehende ihn schnell loben, sobald er ganz normale Aufgaben als Papa übernimmt. Darauf sei er aber nicht angewiesen: "Ich brauche die Bestätigung von außen nicht. Ich weiß, dass ich ein toller Papa bin. Aber Mütter machen das täglich." Wie wichtig ihm Zeit mit seiner Familie ist, zeigte der Realitystar zuletzt an Halloween. Auf Instagram präsentierte er sich mit seinen Liebsten in aufeinander abgestimmten Kostümen, die an "The Addams Family" angelehnt waren.

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RTLZWEI Serkan Yavuz, "Kampf der RealityAllstars"-Kandidat

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz, August 2026

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