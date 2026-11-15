Unschön: Sido lästert über Ski Aggus Aussehen ohne Maske

Sido (45) teilt gegen seinen Kollegen Ski Aggu (29) aus. In der siebten Folge des Podcasts "Dein Ernst" mit dem Titel "Wir müssen nicht verzeihen" spricht Benjamin von Stuckrad-Barre (51) den Berliner Rapper auf Ski Aggus charakteristische Skibrille an. Auf die Frage, ob ihn das konsequent verdeckte Gesicht von Ski Aggu störe, findet Sido deutliche Worte. "Ich find, die nervt. Ich find, die nervt, aber ich kenne ihn auch ohne Maske und dann lieber Maske", erklärt der Musiker. Im Studio kommt der Seitenhieb offenbar gut an. Die Podcastrunde quittiert die Bemerkung des Musikers mit lautem Gelächter.

Hinter Sidos Kritik steckt mehr als seine Abneigung gegen die Skibrille. Der Rapper stört sich laut eigener Aussage an Ski Aggus gesamter Inszenierung. Diese habe für ihn zu wenig mit der eigentlichen Musik zu tun. Er beschreibt Ski Aggu im Podcast als durchgestylten Typen und als "so eine Marke irgendwie, die halt nur geplant ist". Um seine Kritik zu unterstreichen, fügt Sido hinzu: "Man merkt auch den Plan." Benjamin hatte die Debatte angestoßen, indem er Sidos frühere Totenkopfmaske mit Ski Aggus heutiger Skibrille verglich. Dabei wollte der Moderator wissen, ob der konsequente Einsatz des Accessoires eher nerve oder Respekt verdiene. Sidos Urteil fällt eindeutig aus: Weder die Brille noch die nach seiner Wahrnehmung geplante Vermarktung können den Rapper überzeugen.

Die Kritik hat eine besondere Note: Zu Beginn seiner eigenen Karriere setzte Sido selbst konsequent auf eine Maske als Wiedererkennungsmerkmal. Mit seiner Totenkopfmaske wurde er bekannt, später legte er sie zwischenzeitlich ab. Erst vor rund drei Monaten griff der Rapper sein früheres Markenzeichen wieder auf. Für seinen Song "Issa" präsentierte er in einem Instagram-Teaser eine neue Totenkopfmaske. Während Sido sein Markenzeichen zwischenzeitlich ablegte und inzwischen meist ohne Verdeckung auftritt, ist die Skibrille weiterhin ein fester Bestandteil von Ski Aggus öffentlichem Erscheinungsbild. Ob der Rapper auf die Aussagen seines älteren Kollegen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Bislang ist keine Antwort von ihm auf Sidos Sticheleien bekannt.

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Collage: Imago, Action Press / AEDT Collage: Sido und Ski Aggu

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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