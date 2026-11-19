Sido (45) hat den bereits angekündigten gemeinsamen Song mit Xavier Naidoo (55) kurzfristig von seinem zehnten Soloalbum "Frieden" gestrichen. Die Platte soll am 27. November erscheinen, allerdings ohne die viel beachtete Zusammenarbeit der beiden Musiker. Im Podcast "Once Upodcast Time" von Comedian Teddy Teclebrhan sprach der Rapper jetzt offen über die Gründe für diesen Schritt. An der Qualität des Tracks habe es demnach nicht gelegen. Stattdessen habe er befürchtet, dass das Feature die öffentliche Debatte bestimmen und alle anderen Songs in den Hintergrund drängen würde. "Der Song ist super. Aber das überschattet halt mein Album und alles, worüber gesprochen wird, ist diese Zusammenarbeit. Das würde mein Album kleinmachen. So hab ich es ihm auch erklärt und er hat es verstanden", erklärte Sido in dem Podcast. Seine Beweggründe habe er Xavier persönlich dargelegt – und der Sänger habe Verständnis für die Entscheidung gezeigt. Zwischen den beiden scheint es deshalb auch keinen Streit gegeben zu haben.

Auf "Frieden" behandelt Sido nach eigener Aussage zahlreiche Themen, die ihm persönlich am Herzen liegen und mit denen er die Öffentlichkeit erreichen möchte. Genau deshalb wolle er vermeiden, dass sich nach der Veröffentlichung jede Diskussion nur noch um das Feature mit Xavier dreht. Nach der Veröffentlichung hätte sich die Diskussion seiner Sorge nach fast ausschließlich um das prominente Feature drehen können, obwohl die Platte weit mehr zu bieten habe. Auf der offiziellen Tracklist sucht man den gemeinsamen Titel "Frieden" daher vergeblich – auch Xaviers Name taucht dort nicht mehr auf. Andere angekündigte Gäste sind hingegen weiterhin Teil des Albums. Neben Gzuz (38), Fler (44), Lacazette und Montez (32) ist auch Sarah Connor (46) auf der Platte vertreten. Dass Sido den gestrichenen Song im Podcast ausdrücklich lobt und von Xaviers verständnisvoller Reaktion berichtet, deutet zugleich auf ein weiterhin gutes Verhältnis der Musiker hin.

Öffentlich gemacht hatte Sido die Zusammenarbeit schon im März dieses Jahres und damit noch vor der offiziellen Ankündigung seines neuen Albums. Damals war geplant, dass Xavier gemeinsam mit Menowin Fröhlich (39) auf dem Titelsong "Frieden" zu hören sein sollte. Der Rapper zeigte sich zu jenem Zeitpunkt besonders stolz auf das Feature. Ganz leer geht Sidos Cousin Menowin trotz des gestrichenen Titelsongs aber offenbar nicht aus. Mit "Genug" soll ein Ersatzsong für das Album entstanden sein. "Frieden" ist Sidos zehntes Solowerk und erscheint knapp vier Jahre nach seinem vorherigen Album "Paul". Für die Fans heißt es also: Ein Lied mit Xavier wird es am 27. November nicht geben. Dafür sollen auf der Platte die Themen im Vordergrund stehen, die Sido selbst wichtig sind.

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