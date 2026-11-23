Ausgerechnet DJ Bobo (58) soll dafür gesorgt haben, dass Sido (45) seine Liebe zum Rap entdeckte. Das verriet der Musiker jetzt als Gast in Benjamin von Stuckrad-Barres (51) Podcast "Dein Ernst". Damals sei er ungefähr elf Jahre alt gewesen und habe zu Hause gerade staubgesaugt, als seine Mutter ihn auf den Schweizer aufmerksam gemacht habe. Sie habe ihm von DJ Bobos "Sprechgesang" erzählt, wie sie dessen Musik bezeichnete. Genau diese nebenbei gefallene Bemerkung gab für den Berliner Rapper den Startschuss: Ab diesem Zeitpunkt tauchte er immer tiefer in jene Musikrichtung ein, die seinen weiteren Lebensweg entscheidend prägen sollte. "Und dann hab ich mich immer mehr dafür interessiert", erinnerte sich Sido in dem Gespräch an seine damalige Neugier. Ein cooles Vorbild sei der Schweizer Musiker für ihn allerdings zu keinem Zeitpunkt gewesen. Den entscheidenden Anstoß gab trotzdem ausgerechnet der Hinweis seiner Mutter auf den Sänger.

Daraus macht Sido auch im Podcast kein Geheimnis. "Ich fand DJ Bobo noch nie cool", stellte der Rapper klar. Eine Abwertung der Musik oder der Person solle das jedoch ausdrücklich nicht sein. Coolness ordne er "nicht in gut oder schlecht" ein, erklärte Sido gegenüber Benjamin. Mit seinem Urteil sei zudem nicht gemeint, "ob ich mit jemandem rumhängen kann oder mich mit jemandem abgeben kann oder nicht", führte er weiter aus. Für den Musiker sind das also zwei Paar Schuhe: Nur weil er jemanden nicht besonders cool findet, heißt das noch lange nicht, dass er ihn unsympathisch findet. Ein persönliches Treffen mit DJ Bobo kommt für den Rapper deshalb durchaus infrage – auch wenn dem Schweizer seiner Meinung nach der gewisse Coolnessfaktor fehlt.

Tatsächlich standen sich die beiden Musiker schon einmal gegenüber. Im Jahr 2005 trafen Sido und DJ Bobo in Stefan Raabs (60) Sendung "TV total" aufeinander. Der Rapper war damals 24 Jahre alt und stand noch am Anfang seiner Karriere, während der Schweizer kurz vor seiner "Pirates of Dance"-Tour stand. In der Sendung konnte es sich Sido nicht verkneifen, dem Schweizer ein paar spitze Sprüche mitzugeben. DJ Bobo steckte die Seitenhiebe allerdings ziemlich entspannt weg. Gleichzeitig bewies der Berliner Rapper, dass er die Laufbahn des Sängers überraschend genau kannte. Stefan reagierte darauf sichtlich überrascht: "Du kennst dich ja aus!" Woher dieses Wissen kam, behielt Sido, der seinen Song mit Xavier Naidoo (55) von seinem neuen Album gestrichen hat, damals allerdings noch für sich. Dass ausgerechnet DJ Bobo durch die Bemerkung seiner Mutter sein Interesse am Rap geweckt hatte, erwähnte er bei diesem frühen Aufeinandertreffen mit keinem Wort.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Sido und DJ Bobo

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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