Amazon führt sein Fantasy-Epos fort: "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" erhält offiziell eine vierte Staffel. Das berichtet Filmstarts. Zudem wurde bestätigt, dass auch die Serienschöpfer und Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay weiterhin an Bord sind. Damit sind die Gerüchte, das Duo könnte die Verantwortung für die kostspielige Produktion abgeben, vom Tisch. J.D. und Patrick hatten die Geschichte auch ursprünglich auf fünf Staffeln ausgelegt und wollen sie weiterhin selbst zu Ende erzählen. Trotz rückläufiger Zuschauerzahlen und gemischter Reaktionen seitens der Fans hält Prime Video also an dem Mittelerde-Abenteuer fest. Die Vorbereitungen für die Fortsetzung sind bereits in vollem Gange: Die Dreharbeiten zur vierten Staffel sollen nach aktuellem Stand im Frühjahr 2027 in den Shepperton Studios in Großbritannien starten. Erscheinen könnte Staffel vier im Laufe des Jahres 2028. Einen offiziellen Starttermin hat Amazon allerdings bislang nicht genannt.

Für den neuen Serienchef von Amazon, Peter Friedlander, ist es die erste Verlängerung von "Die Ringe der Macht". In einem Statement bezeichnete er das Format als "prägende Serie für Prime Video" und äußerte seine Freude auf die Zusammenarbeit mit J.D. Payne und Patrick McKay bei der vierten Staffel. Wie The Hollywood Reporter unter Berufung auf Amazon berichtet, hat die dritte Staffel seit ihrem Start am 11. November innerhalb von zwölf Tagen weltweit 33 Millionen Zuschauer erreicht. Damit gehört sie zu den zehn meistgesehenen Staffeln einer zurückkehrenden Prime-Video-Serie. Das Staffelfinale steht dem deutschen Publikum in der Nacht zum 25. November zur Verfügung: Die Episoden sieben und acht erscheinen ab 3 Uhr bei Amazon Prime Video.

In der aktuellen Staffel rückt der Aufstieg von Sauron noch stärker in den Mittelpunkt. Verkörpert wird der dunkle Herrscher von Charlie Vickers. Die Handlung spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen der "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Die dritte Staffel ist deutlich düsterer als die beiden zuvor. Zudem stehen die inneren Konflikte der Figuren sowie deren Beziehungen untereinander mehr im Fokus. Bei der Veröffentlichung neuer Folgen hält sich Amazon bislang ungefähr an einen Zweijahresrhythmus. Die erste Staffel startete im September 2022, die zweite folgte im August 2024 und im November 2026 kam schließlich die dritte Staffel heraus. Ob die Geschichte wie ursprünglich geplant mit einer fünften Staffel abgeschlossen wird, ist noch offen. Eine abschließende Staffel hat der Streamingdienst bisher nämlich nicht offiziell in Auftrag gegeben.

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Getty Images Jamie Campbell Bower, Robert Aramayo, Charlie Vickers, Cynthia Addai-Robinson und Daniel Weyman beim Screening in New York

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Amazon MGM Studios Owain Arthur als Prinz Durin IV und Sophia Nomvete als Prinzessin Disa, "Die Ringe der Macht"

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