Annemarie Carpendale (49) schwebt nach dem Ehe-Aus offenbar schon wieder auf Wolke sieben! Wie Bild berichtet, soll die Moderatorin frisch verliebt sein – und zwar in einen Modeunternehmer aus München. Zwar haben weder Annemarie noch der 50-Jährige ihre Romanze bislang offiziell bestätigt, doch ein Versteckspiel sieht definitiv anders aus: Bei seiner großen Geburtstagsfeier in München wich die TV-Bekanntheit nicht von seiner Seite und mischte sich ganz selbstverständlich mit ihm unter die Gäste. Ganz frisch scheint das junge Glück ohnehin nicht mehr zu sein: Schon vor der Party sollen die beiden gemeinsam auf die Malediven gereist sein, um dort ungestörte Zweisamkeit zu genießen.

Bereits vor neun Wochen hatte Bild erstmals über einen neuen Mann an Annemaries Seite spekuliert, seine Identität damals aber noch unter Verschluss gehalten. Seither wurden die Moderatorin und ihr Herzbube mehrfach turtelnd in Münchner Szenerestaurants gesichtet – inklusive Händchenhalten, Küssen und dem liebevollen Kosenamen "Schatz", wie Freunde der Zeitung verrieten. Ein Unbekannter ist der zweifache Vater für die Carpendales allerdings keineswegs: Er stammt direkt aus dem gemeinsamen Freundeskreis, lebt getrennt und wohnt nur wenige Autominuten vom Haus der Familie entfernt. Auch beruflich hat der Münchner einiges vorzuweisen: Als Spross der dritten Generation einer Gründerfamilie eines großen Modeunternehmens arbeitete er 18 Jahre lang als CEO, bevor er 2021 in den Beirat wechselte.

Dabei liegt das offizielle Liebes-Aus von Annemarie und Wayne Carpendale (49) noch gar nicht lange zurück. Erst kürzlich machten die Moderatorin und der Schauspieler publik, dass ihre Ehe nach fast 19 gemeinsamen Jahren schon seit Anfang 2026 Geschichte ist. Geheiratet hatten die beiden 2013, fünf Jahre später krönte ihr gemeinsamer Sohn das Familienglück. Trotz der Trennung halten sie im Alltag weiter eng zusammen und leben mit ihrem Kind nach wie vor unter einem Dach. In ihrem gemeinsamen Statement betonten Annemarie und Wayne, sie seien Familie und "ein ziemlich gutes Team". Zu den Trennungsgründen schwiegen beide – und auch die Berichte über Annemaries neue Liebe blieben bislang unkommentiert.

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Imago Premiere von "Corpus Delicti" im Mathäser Filmpalast: Annemarie Carpendale in München, 15.09.2026

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Imago Annemarie Carpendale bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

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