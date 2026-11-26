Schreckmoment bei der "R&B Tour" von Usher (48) und Chris Brown (37): Bei ihrem zweiten Konzert im Caesars Superdome in New Orleans ist ein Feuertänzer von der Bühne gefallen. Auf den Aufnahmen, die auf X kursieren, ist zu sehen, wie der Künstler mit brennenden Stäben in beiden Händen über die Bühne wirbelt. Während seines Auftritts geht er einige Schritte rückwärts und kommt dabei an eine Treppe. Der Tänzer stolpert, verliert das Gleichgewicht und fällt über den Bühnenrand – und das umgeben von Flammen. Doch ein paar Augenblicke später steht er offenbar aus eigener Kraft wieder auf. Daraufhin kehrt der Tänzer auf die Bühne zurück und setzt seine Darbietung fort.

Zunächst wirkt es daher, als sei er beim Zwischenfall unverletzt geblieben. Auch die Show der beiden R&B-Stars wird nach dem Unfall fortgesetzt. Im Laufe des Konzerts wird allerdings eine Person auf einer Trage medizinisch versorgt und hinausgebracht. Ob es sich dabei tatsächlich um den zuvor gestürzten Feuertänzer handelt, ist bislang noch unklar. Bei dem Künstler soll es sich um Deshawnte "Smoothgalaxy" Williams handeln. Laut VICE lebt er in Los Angeles und arbeitet als Streetdancer sowie Feuerkünstler. Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen jedoch nicht vor. Auch über den genauen Grund für den Sturz wurde nichts weiter berichtet. Usher und Chris äußerten sich zunächst ebenfalls nicht öffentlich zu dem Vorfall.

Der Bühnenunfall ist nicht das einzige turbulente Ereignis rund um die gemeinsame Tour von Usher und Chris. Im Oktober und November mussten die beiden Musiker bereits mehrere geplante Auftritte absagen. Die Absagewelle hatte insgesamt sechs Konzerte betroffen, die erst nachträglich in den Tourplan aufgenommen worden waren. Bereits im Oktober waren die Auftritte in Baltimore, Cincinnati, Indianapolis und Columbia gestrichen worden. Anfang November machten zudem Berichte über Spannungen zwischen den Sängern die Runde. Auslöser soll eine Show im Mercedes-Benz Stadium in Atlanta gewesen sein, die mit mehr als zwei Stunden Verspätung begann.

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Getty Images Usher und Chris Brown bei den Grammy Awards 2015 im Staples Center in Los Angeles

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Getty Images Usher bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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